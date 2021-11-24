Как получить 1,5 тыс. евро, если после полета ваш багаж потеряли. Советы юриста

От потери багажа в аэропорту не застрахован ни один путешественник. Если же чемодан вернули без колеса и ручки или с трещиной в корпусе, вам полагается компенсация. Справедливость восторжествует, если следовать инструкции квалифицированного юриста.

Как получить деньги за утерянный или поврежденный багаж, рассказал юрист Сергей Козырев в своем блоге на сайте Mc.today. Правозащитник советует сохранять спокойствие и не пытаться "наказать" авиакомпанию с помощью гневного поста в соцсетях – это, по его мнению, точно не поможет.

Ссылаясь на собственный опыт, юрист утверждает, что случаи с задержкой, повреждением и утерей вещей пассажиров регулярно бывают на каждом рейсе. Если выполнить процедуру оформления ненадлежащей перевозки багажа, то можно получить компенсацию в размере до 1,5 тысяч евро.

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Что нужно делать?

Не покидать зону прилета аэропорта и обратиться в офис Lost & Found. Составить акт о повреждении багажа. В случае отсутствия вещей, нужно сделать максимально четкое их описание (цвет, марка, тип, размер). Например, пиджак Gucci черного цвета – $500, джинсы бежевые D&G – $400, три рубашки M&S розового, голубого и белого цветов – $100 и так далее. Если чемодан вернулся не в целом состоянии, необходимо четко описать все испорченные детали (ручки, колесики, корпус), а также характер повреждений (трещины, сколы, вмятины). Сохранить посадочный талон, багажную бирку и составленный акт для дальнейшей подачи этих документов вместе с претензией в авиакомпанию. Собрать чеки, которые подтверждают стоимость вещей в багаже.

"Но и здесь важно не расслабляться. Вы можете проделать всю описанную выше подготовительную работу и потерять право на получение компенсации только потому, что пропустили срок на подачу претензии в авиакомпанию. Поэтому важно помнить: в случае повреждения багажа претензия должна быть подана в течение семи дней после его получения, а при задержке – в течение 21 дня. В случаи просрочки, сколько ни угрожай авиакомпании исками, судами, крутыми адвокатами, компенсации уже не будет", – объяснил юрист.

Мне отказали – как быть?

"Есть пассажиры, которые в точности выполняют все описанные выше процедуры и требования, но авиакомпании безосновательно отказывают в выплате положенных по закону компенсаций", – отметил адвокат.

Сергей добавляет, что международными конвенциями предусмотрено право пассажира защитить себя и свои требования в течение двух лет. Поэтому получить законные деньги можно в претензионном или судебном порядке.

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