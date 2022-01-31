Хоббитон и другие места, где мечтают побывать фанаты 'Властелинов колец'. Фото

Увлекательная экранизация трилогии известного английского писателя Джона Толкина "Властелин колец" в 2001 году разорвала все кинопространство. Уже 20 лет фильм занимает заслуженную высокую позицию во всех мировых рейтингах. Его посмотрели миллионы зрителей. В то время как роман в 20 веке стал одним из самых популярных бестселлеров, количество проданных экземпляров которого превысило 150 млн. Так что каждый год появляются новые фанаты истории о хоббите Бильбо Беггинсе, Фродо и Сэме.

Специально для них OBOZREVATEL подобрал 5 локаций, вдохновленных "Властелином колец".

Хоббитон (Ваикато, Новая Зеландия)

Это самый известный туристический комплекс, посвященный обыденной жизни фантазийных героев – хоббитов. Он расположен в Новой Зеландии и занимает более 5 гектаров территории. Именно здесь снималась знаменитая трилогия "Властелин колец" и "Гоббит". Ежедневно с 2002 здесь проводят экскурсии, где показывают не только улочки и дома, но и позволяют зайти внутрь большинства помещений.

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Любопытно, что значительную роль в строительстве парка сыграла армия Новой Зеландии. Солдаты построили полторакилометровую дорогу, каменный мост, подготовили территорию для размещения круглых домиков. Всего сейчас комплекс насчитывает 37 помещений, каждое из которых украшено снаружи и внутри.

Хоббитская лощина (Нью-Йорк, США)

Американский архитектор Джим Костиган за свою длительную карьеру спроектировал не один манхэттенский небоскреб. Но свое личное жилище он сделал совершенно уникальным и неповторимым. После просмотра "Властелина колец" он загорелся идеей построить реальный дом Бильбо Беггинса, который был бы окружен большим количеством деревьев и растений. При этом Джим решил использовать современные решения, которые сделают дом пригодным для жизни. Так появилась Хоббитская лощина – деревянный дом, утепленный специальными экологическими материалами, с круглыми металлопластиковыми окнами, окруженный гектарами леса.

Шахтерский дом хоббитов (Квиндалуп, Австралия)

Бывший шахтер Найджел Кирквуд много лет мечтал о собственном подземном доме. Он знает все о туннелях, укреплении земли и создании длинных ходов. За 25 лет работы он изучил эту тему в совершенстве. Поэтому на пенсии мужчина осуществил свою мечту: построил идеальный дом хоббитов. Сооружение скрыто под тысячей тонн почвы, полностью покрытой зелеными насаждениями. Для того чтобы растения постоянно были в хорошем состоянии, Найджел установил систему полива и внесения удобрений.

Casa Organica (Мехико, Мексика)

Мексиканский архитектор Хавьер Сеносиан разработал собственный проект хоббитского дома. Он опустил сооружение под землю, а прямо на крыше сделал небольшой сад. Снаружи постройка кажется очень маленькой. Но на самом деле она имеет два этажа. Верхний – общедоступный – с гостиной, кухней и столовой. На нижнем разместились спальня и ванная.

Отель "Дом хоббита" (Верхние Вогезы, Франция)

Небольшой гостиничный комплекс предлагает гостям несколько помещений в хоббитском стиле. Однако дизайн построек – не единственная особенность этой локации. Здесь разводят коз и делают настоящий домашний сыр. Весь процесс вы можете увидеть своими глазами. А веселый попугай Нины не даст вам скучать. Большая ферма, которой заведуют владельцы гостиницы, работает и как своеобразный зоопарк, где можно взаимодействовать с разными домашними животными.

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