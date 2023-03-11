Древние города, которые до сих пор существуют, но уже с wi-fi и электросамокатами

В мире очень много городов, существующих уже тысячелетиями. Здесь зарождались, развивались и гибли древние цивилизации. Архитектура и летописи сохранили память об истории этих мест. OBOZREVATEL подобрал направления, где сейчас можно увидеть следы прошедших времен.

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Афины (Греция)

Афины – не только столица современной Греции, но и культурный и экономический центр древней цивилизации. Здесь еще в 5 веке до нашей эры работали выдающиеся философы и исследователи. Труды мыслителей тех времен – Платона, Сократа, Перикла – изучают до сих пор практически во всех университетах мира.

Сейчас туристы массово едут посмотреть на свидетелей величества города. Среди них, конечно, Акрополь с храмом Парфенона. А в местном музее можно увидеть предметы обихода, связанные с Золотым веком Греции.

Галикарнас (Турция)

Современный Бодрум был построен на руинах древнего Галикарнаса. Именно в этом городе до XV века сохранялось одно из 7 чудес света: гробница карийского правителя Мавслола. Мавзолей простоял более 16 веков, несмотря на разные набеги и боевые действия. Разрушило его сильное землетрясение, в результате которого были повреждены основные колонны.

После этой трагедии ослабленный город захватил орден госпитальеров. На руинах усыпальницы он построил Замок Святого Петра, который можно увидеть и сейчас практически в неизмененном виде.

Фивы (Египет)

Считается, что Фивы начали свою историю еще в III тысячелетии до нашей эры. Хорошее расположение по обе стороны Нила всегда привлекало сюда людей. А в период расцвета Египта здесь поселялись фараоны, поэтому город стал центром всего государства.

Однако со временем страна стала терять свое могущество, как и ее столица. Численность населения Фив резко падала, правители переносили свои резиденции в более привлекательные регионы. Постепенно город стал небольшой провинцией и присоединился к соседнему Луксору. Сейчас здесь можно увидеть развалины древних построек.

Акко (Израиль)

Этот город имеет давнюю насыщенную историю. Первые люди здесь поселились более 8 тысячелетий назад. В это время территория принадлежала ханаанцам, о которых упоминается в Библии. Однако настоящая слава пришла в город во времена Крестовых походов, когда здесь остановился король Ричард Львиное Сердце. Он сделал Акко центром Иерусалимского королевства. Сюда массово переезжали рыцари и люди из соседних поселений. Сейчас город занесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Иерихон (Палестина)

Трудно назвать Иерихон туристическим центром. Это небольшой город, расположенный неподалеку от моря, все еще сохраняющий следы прошлых поколений. Считается, что на этой территории непрерывно живут люди уже многие тысячелетия. Летописи упоминают поселение как "город пальм", который по легенде был разрушен священными трубами. Правда это или вымысел – никто не знает. Но здесь еще можно увидеть много древних построек.

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