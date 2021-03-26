Дисней запустит круиз с выступлениями популярных персонажей

Компания Disney Cruise Line обнародовала планы относительно круизов по Великобритании этим летом, которые будут включать в себя выступления Микки и Минни Маус, персонажей Frozen, супергероев Marvel и многих других.

Об этом сообщает издание Mirror. По словам издания, плавание будет проходить на борту лайнера Disney Magic, который может похвастаться множеством удобств: бассейны, водные горки, рестораны, а также некоторые зоны только для взрослых, включая уединенный бассейн и спа.

Лайнер будет отправляться из портов в таких городах, как Лондон, Тилбери, Ньюкасл-апон-Тайн, Ливерпуль и Саутгемптон в обе стороны с продолжительностью от двух до четырех ночей.

Стоит отметить, что на борту круизного лайнера гости будут находиться на протяжении всего плавания. Продажа билетов запланирована на апрель 2021 года.

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