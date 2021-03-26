Дісней запустить круїз із виступами популярних персонажів
Компанія Disney Cruise Line оприлюднила плани щодо круїзів по Великобританії цього літа, що містять виступи Міккі та Мінні Маус, персонажів Frozen, супергероїв Marvel й багатьох інших.
Про це повідомляє видання Mirror. За словами видання, плавання буде проходити на борту лайнера Disney Magic, який може похвалитися безліччю зручностей: басейни, водні гірки, ресторани, а також деякі зони тільки для дорослих, включаючи відокремлений басейн і спа.
Лайнер відправлятиметься з портів таких міст, як Лондон, Тілбері, Ньюкасл-апон-Тайн, Ліверпуль та Саутгемптон в обидві сторони з тривалістю від двох до чотирьох ночей.
Варто зазначити, що на борту круїзного лайнера гості будуть знаходитися протягом усього плавання. Продаж квитків заплановано на квітень 2021 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше американська кіностудія The Walt Disney Company перенесла прем'єру "Чорної вдови" і кількох інших фільмів.
Стримінговий сервіс Disney+ заблокував доступ до цілого ряду класичних діснеївських мультфільмів для дітей молодше семи років. Серед них "Пітер Пен", "Коти-аристократи", "Дамбо" і "Швейцарська сім'я Робінсон".