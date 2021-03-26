Дісней запустить круїз із виступами популярних персонажів

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Журнал
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Дісней запустить круїз по Великобританії

Компанія Disney Cruise Line оприлюднила плани щодо круїзів по Великобританії цього літа, що містять виступи Міккі та Мінні Маус, персонажів Frozen, супергероїв Marvel й багатьох інших.

Про це повідомляє видання Mirror. За словами видання, плавання буде проходити на борту лайнера Disney Magic, який може похвалитися безліччю зручностей: басейни, водні гірки, ресторани, а також деякі зони тільки для дорослих, включаючи відокремлений басейн і спа.

Дісней запустить круїз по Великобританії

Лайнер відправлятиметься з портів таких міст, як Лондон, Тілбері, Ньюкасл-апон-Тайн, Ліверпуль та Саутгемптон в обидві сторони з тривалістю від двох до чотирьох ночей.

Варто зазначити, що на борту круїзного лайнера гості будуть знаходитися протягом усього плавання. Продаж квитків заплановано на квітень 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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