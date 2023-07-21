Что нужно сделать в первую очередь после авиаперелета: это избавит от многих неприятностей

Авиаперелеты – быстрый и комфортный способ передвижения, но чтобы сделать его еще и безопасным нужно обязательно принять душ после посадки. Дело в том, что длительное пребывание в замкнутом пространстве с другими пассажирами может оказаться опасным.

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Об этом дипломированный химик Брюс Грин рассказал журналистам Express. Пренебрежение гигиеной может обернуться проблемами со здоровьем (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Хотя самолеты убирают для того, чтобы мы могли ими пользоваться, исследования показали, что бактерии и вирусы могут жить на подлокотниках, ремнях безопасности, шторках, столиках, ручках унитазов и т.д. в течение нескольких дней", – предупредил специалист.

Особенно важно быстро смыть с себя все бактерии после долгого перелета. Частицы кожи других пассажиров, запертых в самолете, могут привести к распространению различных вирусов.

На борту можно подхватить грибки, вирусные заболевания и т.п. Это чревато, например, заболеваниями кожи, объяснил эксперт.

После полета нужно как можно быстрее помыть руки и умыться, а по возможности не откладывать с купанием и мытьем головы. Лучше, если это будет душ. Это также подарит наплыв энергии после долгого перелета и убережет от многих возможных проблем.

Ранее OBOZREVATEL писал об ошибках туристов во время полета на самолете. Это негласные правила, которые следует соблюдать, чтобы не причинить неудобства другим пассажирам, а также членам экипажа.

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