Бургер с золотом и дворецкие с Lego: пять самых необычных предложений от отелей, которые поразят туристов. Фото

Некоторые туристы в разгар отдыха не щадят свой кошелек, как и сотрудников отелей, где останавливаются, заказывая в номера абсолютно странные и необычные услуги или изощренные блюда. Так, в список самых странных заказов, который был сформирован сервисом бронирования отелей Hotels.com, попали бизон, иглобрюхая рыба и кипяченая вода в бутылках, а также растаявшее мороженое и миски с рисом для собак. Однако и сами комплексы предлагают своим посетителям довольно интересные во всех смыслах услуги.

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Например, в одном из американских отелей туристы могут попробовать бургер с 24-каратным золотом, заплатив за него "всего-навсего" 1482 евро (почти 60 тысяч гривен). О результатах исследование Hotels.com на тему самых необычных предложений от отелей написал сайт Euronews.Travel.

Кажется, что для самых роскошных отелей почти ни одна просьба от их гостей не является слишком необычной. Но если посетители не знают, куда выбросить лишние пару тысяч евро, то гостиницы предлагают свой "сумасшедший" перечень предложений.

В лондонском отеле The Milestone гости могут заказать себе частный концерт Королевского филармонического оркестра. Да-да, действо происходит прямо в вашем номере. Стоит такое удовольствие €1356 за ночь (54 тысячи гривен).

В отеле InterContinental на Бора-Бора можно поужинать на палубе вашей надводной виллы в традиционном каноэ. Еду из ресторана вам доставят официанты.

Некоторые отели предлагают варианты обслуживания номеров специально для детей. Ashford Castle в Майо (Ирландия) предлагает гостям заказать услуги Lego, где и дети, и взрослые могут выбрать один из наборов конструктора, который будет доставлен в номер на серебряном подносе.

Помните отель The Plaza в Нью-Йорке, в котором останавливался Кевин Маккаллистер во второй части культового фильма "Один дома"? Он тогда еще заказывал в номер 16 шариков мороженого с различными топпингами. Так вот, сегодня посетители этой гостиницы могут повторить заказ персонажа Маколея Калкина. Стоит десерт от Кевина 277 евро (11 тысяч гривен).

А вот отель Post Oak Hotel в Хьюстоне, штат Техас, предлагает за 1482 евро попробовать бургер "Черное золото", который мы уже упоминали выше. Состоит блюдо из полкилограмма говядины Wagyu, жареной фуа-гра и черного трюфеля, уложенных в черную булочку бриошь с икрой и 24-каратным золотом.

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