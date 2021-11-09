7 привычных вещей для украинцев, от которых отказались в Европе

Привычные для украинцев продукты питания, одежда и лекарства могут показаться иностранному гостю чем-то совершенно бессмысленным и ненужным. К примеру, в Европе не носят мех, не едят гречку и не мажут раны зеленкой.

Из-за другого стиля жизни наши соотечественники за границей скучают по обычной украинской еде и предметам обихода. OBOZREVATEL рассказывает о привычных вещах, которые в странах ЕС вызовут только удивление.

Натуральный мех

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Одежда из натурального меха считалась предметом роскоши где-то на рубеже веков, то есть десятки лет назад. Но в Украине женщины до сих пор мечтают о норковой шубе за десятки тысяч гривен. При этом в европейских странах красавицу в такой верхней одежде прямо на улице могут высмеять и унизить из-за такого издевательства над животными.

Зеленка

В странах постсоветского пространства используют зеленку, чтобы обработать раны на коже. Но большинство европейских медиков считают, что такой антисептик очень токсичен, поэтому запрещают его к продаже и к использованию.

Березовый сок

Напиток, полученный из ствола березы, удивит каждого иностранца. Березового сока нет ни в одном супермаркете Европы. Украинцы же каждую весну пьют целебный сок, который якобы очищает почки и очень полезен для иммунитета.

Одежда с логотипами

За границей изображение логотипов на одежде считается признаком отсутствия вкуса, если это не брендовая одежда от кутюр. Европейцы предпочитают простые базовые вещи, легко сочетающиеся между собой.

Туфли на шпильке

Большинство украинских женщин любят надевать каблуки, даже когда выходят за хлебом. Европейки же ценят комфорт и удобство, поэтому выберут плоскую подошву на каждый день и маленькую танкетку на праздник. На туристок на "шпильках" европейцы смотрят с удивлением.

Гречка

В Европе почти невозможно найти гречку, однако в европейских супермаркетах есть гречневый хлеб и мука. Некоторые иностранцы даже не знают, что из этой крупы можно сварить гарнир, считая, что гречкой можно кормить только животных. Впрочем, в больших гипермаркетах часто продается зеленая гречка.

Декор на одежде

На улицах европейских городов практически невозможно увидеть женщин в мини-юбках или платьях со стразами. Разве что на больших вечеринках или костюмированных праздниках. Пайетки, перья и кружево в повседневном образе могут носить только украинки.

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