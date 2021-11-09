7 привычных вещей для украинцев, от которых отказались в Европе

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Журнал
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В странах Европы нет зеленки и натурального меха

Привычные для украинцев продукты питания, одежда и лекарства могут показаться иностранному гостю чем-то совершенно бессмысленным и ненужным. К примеру, в Европе не носят мех, не едят гречку и не мажут раны зеленкой.

Из-за другого стиля жизни наши соотечественники за границей скучают по обычной украинской еде и предметам обихода. OBOZREVATEL рассказывает о привычных вещах, которые в странах ЕС вызовут только удивление.

  • Натуральный мех

В Европе мех носят только украинки.
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Одежда из натурального меха считалась предметом роскоши где-то на рубеже веков, то есть десятки лет назад. Но в Украине женщины до сих пор мечтают о норковой шубе за десятки тысяч гривен. При этом в европейских странах красавицу в такой верхней одежде прямо на улице могут высмеять и унизить из-за такого издевательства над животными.

  • Зеленка

В Европе не пользуются зеленкой.

В странах постсоветского пространства используют зеленку, чтобы обработать раны на коже. Но большинство европейских медиков считают, что такой антисептик очень токсичен, поэтому запрещают его к продаже и к использованию.

  • Березовый сок

В Европе не знают о березовом соке.

Напиток, полученный из ствола березы, удивит каждого иностранца. Березового сока нет ни в одном супермаркете Европы. Украинцы же каждую весну пьют целебный сок, который якобы очищает почки и очень полезен для иммунитета.

  • Одежда с логотипами

Одежда с логотипами считается антитрендом.

За границей изображение логотипов на одежде считается признаком отсутствия вкуса, если это не брендовая одежда от кутюр. Европейцы предпочитают простые базовые вещи, легко сочетающиеся между собой.

  • Туфли на шпильке

Высокая обувь на шпильке не в тренде.

Большинство украинских женщин любят надевать каблуки, даже когда выходят за хлебом. Европейки же ценят комфорт и удобство, поэтому выберут плоскую подошву на каждый день и маленькую танкетку на праздник. На туристок на "шпильках" европейцы смотрят с удивлением.

  • Гречка

Европейцы не едят гречку.

В Европе почти невозможно найти гречку, однако в европейских супермаркетах есть гречневый хлеб и мука. Некоторые иностранцы даже не знают, что из этой крупы можно сварить гарнир, считая, что гречкой можно кормить только животных. Впрочем, в больших гипермаркетах часто продается зеленая гречка.

  • Декор на одежде

Украинки в повседневной жизни носят стразы и мини-юбки.

На улицах европейских городов практически невозможно увидеть женщин в мини-юбках или платьях со стразами. Разве что на больших вечеринках или костюмированных праздниках. Пайетки, перья и кружево в повседневном образе могут носить только украинки.

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