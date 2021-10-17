Такое уже не носят: как понять, что одежда вышла из моды. Фото

Стилист и блогер Татьяна Белявина рассказала модницам, как отличить модную одежду от устаревших трендов. По ее словам, все люди носят одинаковую одежду, однако есть огромная разница в деталях, которые делают образ куда лучше.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. "Разница в деталях – свободнее силуэт, длиннее или короче фасон, талия выше или ниже и так далее", – написала стилист (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Эксперт отметила, что людям, которые не интересуются модой, легко дадутся покупки старомодных вещей, которые не носят последние 15 лет.

"Или же носят, но себе не нравятся, а почему, понять не могут! Ведь вещи покупаются регулярно, а значит, они новые и устаревшими быть не могут. Неправда! Могут", – написала Белявина.

Видео дня

Она подчеркнула, что все дело в деталях.

Пример 1. Вырез под горло и цельнокроеный рукав. Длина чуть выше колена устарела. По мнению эксперта, сейчас в моде длина миди или мини.

Пример 2. Должна быть разница в объемах вещей. Верх одежды должен быть объемнее, в случае "облегающего низа" и наоборот.

Пример 3. Скини, рукав ¾ и лацканы вышли из моды.

Пример 4. Если девушка предпочла облегающий кардиган, то его стоит надевать на голое тело с широкими брюками.

Пример 5. От принта и длины будет зависеть образ модницы – стильно ли она выглядит или нет.

Пример 6. Важны верные пропорции и объемы.

Пример 7. Брюки могут быть не только слишком длинными, но и слишком короткими.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что стилист Екатерина Полякова показала модницам беспроигрышные варианты образов, которые можно носить вне моды и времени. В их числе костюмы в мужском стиле, классический тренч, кожа, деним и другое.