7 неожиданных причин, почему вас могут не пустить в самолет и советы, как действовать

Вы можете оплатить билет, зарегистрироваться заранее, пройти все проверки и сесть в свое кресло на борту самолета… Однако это не гарантирует, что вы полетите вместе с другими пассажирами. Почему вас могут не пустить на рейс – в подборке OBOZREVATEL .

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1. Овербукинг – одна из самых частых причин отказа в посадке. Не секрет, что некоторые авиакомпании продают больше билетов, чем мест в самолете. Это помогает перевозчикам избежать пустых кресел. Однако, если все пассажиры пройдут регистрацию, некоторым из них придется отказать. Кому именно не повезет – решают работники полагаясь на свои ощущения и знания.

2. Неуместная одежда – еще одна причина, по которой вас могут попросить выйти из самолета. Прежде всего нельзя одевать слишком откровенные юбки и шорты. В 2011 году пассажирку Jetblue в длинной рубашке и коротких шортах не пустили на рейс. У работников авиакомпании создалось впечатление, что женщина пришла в одежде для сна.

Также проблемы могут возникнуть из-за некорректных надписей и символики, которые оскорбляют или унижают других людей. Это касается еще изображений политических деятелей или карикатур на них на футболках и кофтах.

3. Снимать обувь в самолете тоже не рекомендуют. Если же вы просто пришли босиком – вас не пустят на рейс. Прежде всего, вы должны быть обуты, чтобы в случае экстренной ситуации была возможность быстро передвигаться. Вторая причина более прозаична. Другие пассажиры могут пожаловаться на неприятный запах, и тогда точно придется покинуть рейс.

4. Не только вонь от ног может заставить бортпроводников вывести человека из самолета. Любые неприятные запахи, исходящие от пассажира или его вещей, являются причиной отказа в перелете. Поэтому не рекомендуют брать с собой еду с резким ароматом и пользоваться духами.

5. Употреблять алкоголь на борту разрешает большинство авиакомпаний. Но все должно быть в меру. Если вы придете на регистрацию сильно под хмельком, то вас не пустят в самолет. В Шотландии был случай, когда женщина в состоянии сильного опьянения напала на бортпроводницу и нанесла несколько ударов своим протезом.

6. Оставить отзыв, если вам что-то не понравилось, кажется совершенно нормальным. Но будьте готовы, что эта авиакомпания отнесет вас в черный список и вы больше не сможете пользоваться ее услугами. В 2014 году Дафф Уотсон написал в Интернете негативный комментарий об одном из работников аэропорта. Так его не хотели пропускать в самолет, пока он все не удалит.

7. Отсутствие праздничного настроения – еще одна неожиданная причина, по которой вам могут отказать в посадке. Кажется полной чепухой. Но в нью-йоркском аэропорту Лу-Гуардия произошел подобный случай. Бортпроводница поздравила пассажира с Рождеством, на что тот ответил в довольно грубой форме, что не признает новогодние праздники. Этот небольшой конфликт перерос в настоящую ссору. Тогда сотрудники компании вывели мужчину из самолета.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что разрешено брать на борт самолета и как выбрать лучшие места.