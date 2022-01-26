$1 в сутки: как живут люди в самых бедных странах мира

По данным международной компании Credit Suisse, в мире сейчас более 56 млн миллионеров. В противовес этому можно поставить 11% населения, до сих пор остающихся за чертой бедности. Как живут люди в самых бедных странах мира – в подборке OBOZREVATEL .

По последним данным, 97% граждан Конго живут очень бедно. Большая часть населения испытывает на себе недостаток пищи и денег для существования. Это приводит к постоянному увеличению уровня преступности в стране. Но самое ужасное, что здесь до сих пор бывают случаи каннибализма. При этом, не только в ритуальных целях, а просто для выживания.

В стране также широко распространена ВИЧ-инфекция. Местные верят, что ее можно вылечить сексуальной связью с девственницей. Поэтому здесь еще часто насилуют женщин. Особенно это касается туристов, которым не рекомендуется посещать страну.

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Небольшое государство в Южной Африке ежегодно становится все беднее. Точную численность населения никто не может подсчитать, ведь смертность в разы превышает рождаемость. В среднем, местные жители живут не более 47 лет. К этому добавляется еще стремительное распространение ВИЧ-инфекции, которой страдают более 26% граждан страны.

Большинство людей здесь работает в сфере сельского хозяйства. Но неправильный подход к делу приводит к постоянному уменьшению доходов от фермерства и, как следствие, к еще более сильному обеднению страны.

Эта страна Латинской Америки пи раньше была бедной. Но в 2010 году произошло ужасное землетрясение, практически уничтожившее местную экономику. Тогда погибло более 200 тысяч человек и были разрушены практически все предприятия и фермерства государства. С тех пор власти тщетно пытаются восстановить хотя бы прежний уровень жизни. Средняя заработная плата в настоящее время – $1 в сутки. Некоторым повезло больше и у них вдвое больший доход. Но даже для удовлетворения базовых потребностей этого не хватает.

Трудно представить, что полвека назад эта страна имела статус одной из самых развитых в Африке. Но не так давно Зимбабве почувствовало на себе гиперинфляцию. Начали появляться купюры номиналом в 100 миллиардов, триллион и это еще не предел. Но местные миллионеры на себе ощущают лишь невероятную бедность, нехватку продуктов и средств к жизни. Тотальная безработица приводит к постоянному ухудшению экономики. Туристы это государство пытаются обходить стороной, чтобы не стать жертвами тысяч воров.

Страна с невероятными пейзажами знакома каждому из-за одноименного мультфильма. Но жизнь местных точно менее яркая, чем у героев. Отсутствие денег, безработица, инфляция – все это делает Мадагаскар просто невыносимым для 22 млн человек. Однако уехать отсюда они никуда не могут. Большинство граждан зарабатывает так мало, что даже на еду не хватает, как уж тут оплатить переезд.

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