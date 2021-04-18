Изменятся ли цены на отдых в Турции после запрета полетов из РФ: эксперты дали ответ

Цены на отдых в Турции на майские праздники в 2021 году после отмены Россией авиаперелетов в страну до 1 июня, вероятнее всего не снизятся.

Такое мнение высказал глава Всеукраинской ассоциации туристических операторов Игорь Голубаха, говорится в материале OBOZREVATEL. По его мнению, цены на туры могут быть снижены в отдельных случаях, однако вероятнее всего этого делать не будут, поскольку большинство туров уже продано.

"А цены на май и так невысокие, снижать их некуда, разве что себе в убыток", – говорит Голубаха.

При этом он отметил, что такая ситуация принесет украинцам психологическое удовлетворение.

"То, что россиян на майские практически не будет в Турции, это понятно", – сказал эксперт.

Директор сети туристических компаний "Поехали с нами" Олег Кулик также считает, что цены на отдых в эти полтора месяца Турция вряд ли начнет снижать.

"Во-первых, апрель-май это еще только начало сезона, и обычно отели закладывают сюда очень небольшую моржу, в отличии от июня-августа. Возможно, отдельные отели и пойдут на уступки, но максимум на 10-15%. Никто себе в убыток работать не будет", – говорит Кулик.

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