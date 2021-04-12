Россия после встречи Зеленского и Эрдогана ограничила перелеты с Турцией

Россия на полтора месяца почти полностью приостановила авиасообщение с Турцией. Это произошло вскоре после визита президента Украины Владимира Зеленского и встречи с турецким главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как пояснила на брифинге 12 апреля вице-премьер-министр РФ Татьяна Голикова, ограничения будут действовать с 15 апреля по 1 июня.

Они касаются и регулярных, и чартерных рейсов. Исключением станет сообщение Москва-Стамбул, и то, не более двух рейсов в неделю в обе стороны.

Такое решение власти объяснили плохой эпидемиологической ситуации в стране.

По данным Ассоциации туроператоров, россияне успели забронировать на указанный период более 530 тысяч путевок в Турцию на сумму в 32 млрд рублей. Там пояснили, что в случае аннулирования тура, его стоимость не будет возвращена. В качестве альтернативных вариантов предлагается перенос даты или выбор другого направления.

Отметим, что решение о приостановке авиасообщения было принято спустя двое суток после визита в Турцию Владимира Зеленского, где он встретился с Эрдоганом.

Как сообщал OBOZREVATEL, турецкий президент заверил, что его страна не признает оккупированный Россией Крым. Также он поддержал "Крымскую платформу" – формат, инициированный Украиной, который направлен по деоккупации полуострова.