Росіянам прикрили відпочинок у Туреччині: що буде з цінами та чи виграють від цього українці

Росія скасувала авіаперельоти до Туреччини до кінця весни, тепер її громадяни оббивають пороги своїх турагентств у пошуках альтернативного відпочинку на травневі свята. Такий поворот подій вселив надію в українців, що путівки на турецькі курорти можна буде отримати за нижчою ціною. Однак це залежить від низки факторів.

То чого ж очікувати українцям і які прогнози роблять експерти, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У Стамбулі 10 квітня відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом, на якій останній висловив підтримку офіційному Києву на тлі нових агресивних маневрів Російської Федерації.

Його позиція викликала невдоволення в Кремлі, який спробував одразу відповісти Анкарі. Як "покарання" наш північний сусід вирішив заборонити авіаперельоти з РФ у Туреччину з 15 квітня до 1 червня. Винятком стали лише два рейси на тиждень із Москви до Стамбула.

Зараз РФ спішно евакуює своїх туристів, таке рішення російської влади багатьох застало зненацька. Хоча офіційно росіяни пояснюють заборону спалахом коронавірусу в Туреччині. Але зрозуміло, що це питання суто політичне.

Представники туристичного ринку кажуть, що така ситуація принесе українцям хіба що психологічне задоволення. Вони вважають, що навряд чи ціни на відпочинок у Туреччині суттєво знизяться, хіба що в окремих випадках.

Глава Всеукраїнської асоціації туристичних операторів Ігор Голубаха зазначає: хоча росіян на травневі свята в Туреччині майже не буде, багато турів на ці дати вже продано. "А ціни на травень і так невисокі, знижувати їх нікуди, хіба що собі в збиток", – говорить він.

Директор мережі туристичних компаній "Поїхали з нами" Олег Кулик також вважає, що ціни на відпочинок у ці півтора місяця Туреччина навряд чи почне знижувати.

"По-перше, квітень-травень – це ще тільки початок сезону, і зазвичай готелі закладають сюди дуже невелику маржу, на відміну від червня-серпня. Можливо, окремі готелі й підуть на поступки, але щонайбільше на 10-15%. Ніхто собі в збиток працювати не буде", – впевнений він.

Щодо відпочинку в Туреччині в червні, липні і серпні, то власники готелів теж поки поспішати не будуть із визначенням цін, вони "вичікують".

"Ще незрозуміло, що буде далі з польотами з РФ. А також може вистрілити відкладений попит на відпочинок у європейців. Минулого року громадяни Європи практично не їздили в Туреччину через пандемію. Зараз у цих країнах іде активна вакцинація, тому вони можуть поїхати до моря. Наприклад, німці, які завжди любили Туреччину, поїдуть і британці. Тож готелі поки чекають і не поспішають знижувати вартість", – пояснює Кулик.

Редакторка туристичного сайту turprofi.com.ua Валерія Овсяник згадує, що в 2015 році подібна ситуація із забороною росіянам літати до Туреччини вже була (тоді турецька сторона збила російський винищувач, який прямував до Сирії).

"Але ситуація була іншою, оскільки заборона поширювалася на весь сезон, і турецьким готелям було важко. Зараз же йдеться про квітень-травень, а це ще не такий уже сезон. Досі ще не всі турецькі готелі навіть відкрилися, і, ймовірно, вони вже почекають до червня. Тому про зниження цін на відпочинок говорити рано, тим більше що Туреччина у нас має попит. Хіба що якісь готелі нададуть невеликі бонуси або акції, але вони істотно на ціни не вплинуть", – вважає Овсяник.

Кулик сумнівається, що росіяни захочуть летіти до Туреччини обхідними шляхами, наприклад, через Білорусь. "Це дорого і клопітно. Навряд чи мешканці Новосибірська захочуть їхати до Мінська, а потім до Туреччини. Хіба що жителі міст, розташованих недалеко від кордону Білорусі та РФ", – говорить він.

Крім Туреччини для росіян є проблемою організувати собі відпочинок в Єгипті. У 2015 році на борту російського літака Airbus A321 над Синаєм стався теракт, унаслідок якого загинули 224 людини. І тепер із метою безпеки в Єгипет із Росії літаки курсують лише до столиці Каїра, але прямих рейсів на єгипетські курорти немає.

Охочі там відпочити змушені додатково проводити багато годин у автобусах, щоб дістатися до місць відпочинку. Це, крім втраченого часу, ще й зайві фінансові витрати. "Звичайно, це серйозно відбилося на туристичному потоці. Якщо раніше в Єгипет літали мільйони росіян, то тепер сотні тисяч", – говорить Овсяник.

За словами Кулика, в Єгипет із РФ літає 2% туристів від усього турпотоку минулих років. І це при тому, що зараз відпочити там можна навіть дешевше, ніж у Туреччині. "Особливо перший час в єгипетських готелях були знижки, але потім низка готелів збанкрутували, а також почалися проблеми із сервісом. Але хороші готелі все одно і в Єгипті коштують дорого", – зазначила Овсяник.

Українці можуть отримати вигоду для своїх кишень у сезон відпусток, якщо заборону на перельоти для росіян продовжать до кінця літа. І це за умови, що громадяни європейських держав не кинуться до Туреччини після затяжного карантину, щоб надолужити згаяне. Однак вони за наявності широкого вибору цілком можуть дозволити собі відпочинок і в інших туристичних куточках планети.