Громкие соседи и некомфортные кровати: что действительно раздражает туристов в отелях

Каким бы невероятным ни был отпуск, значительную часть времени мы все равно проводим в отелях. И именно от сервиса, который обеспечивают его сотрудники, зависит впечатление, которое мы привезем с отдыха. Согласитесь, грязный номер или хамовиатые администраторы могут значительно подпортить впечатление. Поэтому мы собрали 10 вещей, наиболее раздражающих туристов в местах размещения.

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Плохой сервис

Независимо от того, это грязные номера, некачественное питание или небрежное отношение персонала, плохой сервис в отелях является одной из самых раздражающих вещей для туристов. Особенно если за свой номер они отдали немалые деньги.

В чем это еще может проявляться? Прежде всего, в незаинтересованности сотрудников в должном исполнении своих обязанностей. Так вы можете едва не уговаривать, чтобы в вашей комнате сменили постель или починили кран, который разно начал протекать. Кроме того, вы можете не получать те услуги, которые были описаны в рекламе отеля: например, вам обещали наличие детских зон, а их здесь никогда и не было.

Громкие соседи

Постоянная шумиха в соседних номерах может значительно помешать спокойному отдыху туристов. Поэтому вопрос звукоизоляции – один из основных при выборе гостиницы. Однако очень часто бизнес на этом экономит, что создает дополнительные неудобства для гостей.

Отсутствие подключения к Интернету

В современном мире доступ к Интернету является важным фактором для многих туристов. Медленный или нестабильный Wi-Fi в отелях может сильно раздражать гостей.

Однако еще больше выводит из себя платный беспроводной интернет. Когда вы отдали значительную сумму за свой номер, вам не хочется выкладывать деньги еще и за обычный Wi-Fi, который должен входить в стоимость проживания.

Отсутствие удобств

Нехватка элементарных удобств, таких как фен, утюг или чайник в номере, может испортить впечатление об отдыхе. Гости обычно ожидают, что отель обеспечит их всем необходимым для комфортного проживания.

В список вещей, которые должны быть в номере, также входят одноразовые тапочки, полотенца, халат, средства гигиены, стаканы для воды. Однако далеко не всегда туристы получают их.

Завышенные цены

Сейчас речь не идет об отелях с идеальным обслуживанием, которые берут значительные деньги, однако обеспечивают полный комфорт своим гостям. Речь идет об очень посредственных заведениях, которые в высокий сезон повышают цены вдвое или даже втрое, но никоим образом не оправдывают свою стоимость.

Высокие цены за номера, услуги или питание часто разочаровывают туристов. В такие моменты появляется ощущение, что их обманывают. На этом фоне возникает множество споров с сотрудниками гостиниц.

Отсутствие парковки

Еще один раздражающий фактор в мире, где очень многие путешествуют на собственных автомобилях. Если гостиница не обеспечивает парковочные места для гостей или их количество ограничено, это создает кучу дополнительных трудностей. Более того, это приводит к расходам, на которые, возможно, водители не рассчитывали.

Неисправное оборудование

Неисправность техники или электроники в номере, такой как кондиционер, телевизор или душевая кабина также очень раздражает гостей. Они ожидают, что все оборудование будет работать должным образом. А когда сотрудники еще и ничего не делают, чтобы быстро исправить ситуацию, это вызывает невероятную волну негативных эмоций.

Плохое качество пищи

Питание в отеле может быть одним из ключевых моментов для многих туристов. Если пища оказывается невкусной, низкого качества или не соответствует заявленному уровню, это может привести к разочарованию и неудовлетворению.

Отсутствие консьерж-службы

Для многих туристов консьерж-служба является важным дополнительным сервисом, помогающим с организацией экскурсий, бронированием ресторанов или такси. Отсутствие такой услуги часто создает кучу неудобств для гостей, особенно если они не знают язык страны, в которой отдыхают.

Некомфортные кровати

Третью часть отпуска, как и всей жизни, мы спим. Некомфортные старые матрасы или кровати могут ухудшать качество сна гостей. Плохой отдых вызывает стресс и делает туристов злыми и раздражительными, что не улучшает путешествие.

Чтобы выбрать нормальную гостиницу, которая будет соответствовать всем вашим стандартам, следуйте нескольким простым советам:

всегда читайте отзывы перед тем, как бронировать номер;

выбирайте отель минимум за несколько недель до поездки;

позвоните или напишите администрации места размещения, чтобы задать все интересующие вас вопросы (относительно детских зон, дополнительных услуг, качества номеров и т.п.).

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