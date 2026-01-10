'Французская Венеция': названо обязательное место для посещения в 2026 году

Если вы все еще обдумываете места для отпуска в 2026 году и мечтаете о путешествии во Францию с изюминкой, то рекомендация этого инфлюенсера в сфере путешествий может вас заинтересовать.

Видео дня

Одна инфлюенсерка в сфере путешествий, известная в сети как @nomadicfare, опубликовала в Instagram дифирамбы живописному городу, расположенному во Французских Альпах, сравнив его с "прогулкой сквозь сказку".

Анси, который часто называют "Альпийской Венецией", – это потрясающий город на берегу озера, расположенный в Верхней Савойе на юго-востоке Франции. Находится всего в 45 минутах езды на юг от Женевы. Он славится своим ярким бирюзовым ледниковым озером, величественными заснеженными горами и сложной сетью средневековых каналов.

Основные достопримечательности и достопримечательности Анси

Вьей-Виль (Старый город): пешеходный лабиринт мощеных улочек и пастельных зданий, украшенных цветущими оконными ящиками.

Дворец Иль: эта самобытная крепость XII века в форме корабля величественно стоит в канале Тиу. На протяжении истории она функционировала как жилище дворянина, суд и тюрьма, а сейчас работает как местный музей исторического наследия.

Озеро Анси: признано одним из самых чистых городских водоемов Европы, оно предоставляет возможности для парусного спорта, купания и гребли на доске стоя.

Мост Влюбленных (Pont des Amours): волшебный кованый железный переход, соединяющий Сады Европы с набережной Пакье, откуда открывается захватывающий вид на озеро и окружающие вершины.

Замок Анси: отреставрированная средневековая крепость, расположенная над городом, где когда-то проживали графы Женевы; сейчас здесь представлена коллекция регионального наследия и произведений искусства.

Оптимальное время года для посещения Анси

Идеальное время для посещения Анси зависит от ваших личных предпочтений и активностей, которыми вы хотите заняться.

Лето (с июля по август): это пик туристического сезона, что обеспечивает оптимальную погоду для купания, катания на лодках и езды на велосипеде вокруг озера Анси. Город оживает разнообразными фестивалями, в частности впечатляющим фейерверком Fête du Lac в августе.

Весна (апрель-июнь) и осень (сентябрь-октябрь): эти переходные сезоны предлагают более спокойный отдых с мягкой погодой и меньшим количеством туристов. Весна приносит прекрасные цветы, а осень — потрясающие осенние листья вокруг озера.

Зима (с декабря по март): Анси излучает шарм в зимние месяцы благодаря рождественским ярмаркам и праздничной атмосфере. Близость к нескольким горнолыжным курортам делает его идеальной базой для тех, кто увлекается зимними видами спорта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что был назван идеальный город для отпуска в январе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.