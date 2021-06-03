ЕС расширил список стран для открытия границ: есть ли сейчас Украина

Европейский союз расширил список стран, с которыми откроют границы в связи с улучшившейся ситуацией с COVID-19. Теперь в него добавили Японию. Украины в перечне стран по прежнему нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС, опубликованном в четверг, 3 июня. Там подчеркнули, что список будет по-прежнему пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.

Сейчас в него входят:

Австралия

Новая Зеландия

Израиль

Руанда

Южная Корея

Сингапур

Таиланд

Китай попадет в перечень при условии подтверждения взаимности в открытии границ.

"Ограничения на поездки также должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая, Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности. Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами ЕС для целей данной рекомендации", – сказано в сообщении.

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Чтобы попасть в список стран, с которыми открыты границы, необходимо, чтобы количество новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. человек за последние две недели не превышало 75. Действовавшие раньше правила ограничивали этот показатель максимум 25 случаями. Также ЕС учитывает показатель вакцинации в странах.

Напомним, ранее Европейский Союз согласился открыть границы для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников. Сертификаты вакцинации от COVID-19 в ЕС введут с 1 июля, они будут выдаваться в цифровом формате. Также будет действительным и бумажный вариант. В Украине запуск "ковидных паспортов" планируется осуществить одновременно с соответствующими процессами в ЕС.

На пресс-конференции с министрами туризма стран G20 премьер Италии Марио Драги заявил, что уже со второй половины июня ЕС планирует открыть границы для путешественников даже из тех стран, которые демонстрируют низкие темпы иммунизации населения (сюда входит и Украина).

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил уверенность, что выданные в Украине документы о прививках против коронавируса будут признавать за рубежом, что позволит украинцам без проблем путешествовать в ЕС.