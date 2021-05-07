Страны ЕС готовы открыть границы для украинцев: кого пустят и на каких условиях

Страны Европейского Союза уже со второй половины июня планируют открыть границы для украинцев и граждан других государств. Такая возможность появится благодаря введению зеленых цифровых сертификатов или паспортов вакцинации от COVID-19. При этом не исключены возможности въезда на территорию ЕС с помощью других опций.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

На недавней пресс-конференции с министрами туризма стран G20 ("Большая двадцатка") премьер Италии Марио Драги заявил, что уже со второй половины июня ЕС планирует открыть границы для путешественников даже из тех стран, которые демонстрируют низкие темпы иммунизации населения (разумеется, сюда входит и Украина).

По информации Bloomberg, на той же встрече послы стран G20 поддержали введение паспортов вакцинации от коронавируса для туристов.

Согласно решению, которое официально еще не обнародовано, со второй половины июня Европейский Союз введет паспорта вакцинации от коронавируса для туристов, в которых должно быть указано, что:

владелец такого паспорта прошел полный курс вакцинации, то есть получил две дозы вакцины, одобренной в ЕС, как минимум за две недели до пересечения границы;

имеет иммунитет от коронавируса, наличие которого подтверждено соответствующим тестом на антитела;

не инфицирован коронавирусом, что подтверждается ПЦР-тестом, сданным в определенные часы до въезда на территорию ЕС.

При этом Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) занимается проверкой и утверждением вакцин, которые могут значиться в таких паспортах. Пока что их в списке всего четыре: Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson и AstraZeneca (оригинальная, британская). Еще столько же препаратов сейчас находятся на проверке:

CVnCoV, которую разработала немецкая биотехнологическая компания CureVac;

NVX-CoV2373, американская Novavax;

Спутник V, российская вакцина, которую ВОЗ до сих пор не одобрила;

вакцина против COVID-19 (клетка Vero).

Из этого списка Украине пока доступна лишь вакцина от Pfizer/BioNTech. AstraZeneca в нашу страну попала из Индии (CoviShield) и Южной Кореи, поэтому они пока что "зеленый свет" не получили, как и китайская CoronaVac от компании Sinovac (последняя лишь недавно поступила к специалистам ЕМА и в ВОЗ на проверку по соответствию европейским стандартам).

OBOZREVATEL обратился в Министерство здравоохранения и там заверили, что у украинцев, которые прошли полный курс вакцинации препаратами из Индии и Китая, в будущем не возникнет проблем при пересечении границ стран ЕС. Ведь ожидается, что помимо COVID-паспортов дополнительно будут признаны сертификаты с информацией о вакцинации препаратами, которые пока не одобрены EMA.

Заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер заверил, что "для третьих стран будут действовать отдельные правила въезда на основе подтверждающих документов от страны выдачи".

"То есть, если мы в Украине решили, что нам для использования подходят такие-то вакцины, есть большая доля вероятности, что документы, которые подтверждают такую вакцинацию, будут приниматься ЕС. Проблем с этим быть не должно. Не переживайте", – сказал он.

По его словам, Минздрав разрабатывает соответствующую интеграцию, которая полностью синхронизируется с механизмами и правилами ЕС. Сертификаты вакцинации от коронавируса с соответствующим кодом можно будет получить после введения первой или второй дозы вакцины, или же заказать такую справку через единый портал государственных услуг Дія.

Позже министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что в Украине на самом деле разрабатывают паспорта вакцинации от коронавируса, которые должны стать доступными уже с 1 июля. В такие документы будут вносить ключевую информацию об иммунизации, в том числе наличие отрицательных ПЦР-тестов и справку о том, что гражданин переболел коронавирусом.

Но сам по себе цифровой сертификат вакцинации от коронавируса не является новым "проездным" в ЕС. Его цель – подтвердить саму вакцинацию, выздоровление от болезни или сдачу ПЦР-теста, отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Но если страны ЕС примут решение о достаточности вакцинации как условия для снятия ограничений на путешествия, такой сертификат будет гарантией при пересечении границы. Для запуска системы цифровых сертификатов Евросоюз будет нарабатывать общий подход. Какие данные будут включены в эти документы, каким должен быть уровень их защиты – все это на стадии разработки. Все это позволит странам ЕС легко проверять сертификаты и избежать подделок", – добавила она OBOZREVATEL.

Финальное решение о внедрении сертификатов вакцинации в ЕС должны принять и обнародовать в июне. Ожидается, что данный документ будет действовать максимум 12 месяцев. Дальше его необходимо будет обновлять – при условии, если прививку от коронавируса придется делать каждый год. Первыми цифровой зеленый сертификат испытает Греция, Испания, Италия, Мальта, Болгария, Эстония и Люксембург.