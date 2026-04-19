Что категорически нельзя делать в первые минуты в гостиничном номере: это не очень безопасно

Заходя в гостиничный номер, большинство людей бросают свои сумки и сразу же падают на кровать после долгого путешествия.

В TikTok пользовательница @anastasiastefa9 поделилась "необходимой" вещью, которую она делает, как только заходит в комнату. По ее словам, первое, что надо выполнить, это снять покрывало и декративные подушки с кровати, так как их, чаще всего, почти никогда не чистят.

Некоторые путешественники также советуют перевернуть подушку, чтобы спать на стороне, которая не касалась декоративных подушек.

Это сообщение сразу начали комментировать другие пользователи, утверждая, что они поддерживают этот совет. Некоторые начали писать, что не только проводят подобные манипуляции, но и часто возят с собой собственные подушки или постельное белье.

Однако не все согласились, а одна горничная сказала, что их отель убирает после каждого гостя.

В то же время, другая представительница обслуживающего персонала отметила, что она, действительно, никогда не относила эти вещи на стирку или чистку.

Хотя не все отели придерживаются одинаковых практик, вирусный клип заставил многих путешественников переосмыслить то, что они делают сразу после регистрации.

