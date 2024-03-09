Чистая вода, невероятная природа и дешевле, чем Хорватия. Эксперты назвали перспективное направление для отдыха в Европе

Эксперты по путешествиям компании Eurochange поделились рекомендациями для тех, кто планирует отпуск в 2024 году. Они призвали обратить внимание на Черногорию, в частности, на город Котор у побережья.

Специалисты назвали это направление более дешевой альтернативой Хорватии, которая подарит не худшие впечатления. Об этом сообщает Express.

Пресссекретарь Eurochange отметил: "Черногория быстро становится одним из самых популярных перспективных направлений в Европе. Меньшелюдная альтернатива Хорватии, она предлагает схожие города, великолепные пляжи и потрясающее побережье, но примерно на 20-30 процентов дешевле".‌

Котор – это прибрежный город, который стоит посетить. Оно обладает необычайной природной красотой, прекрасной ярко-голубой водой, и является одним из наиболее сохранившихся средневековых городов во всей Европе. "Это прекрасное место, если вы хотите спокойно отдохнуть в медленном темпе и не платить за это огромную сумму", – объясняют эксперты.

Которский залив – одно из самых красивых мест Европы, а старый город – идеальный для прогулок. Туристы поделились своими впечатлениями на сайте Tripadvisor:

"Старый город Котор – это то, что вам обязательно нужно увидеть в своей жизни".

"Мы были поражены архитектурой, дворцами и улицами, а также удивительной едой в местных ресторанах!"

"Прекрасная часть мира. Если вы любите историю, то это место, куда вам стоит пойти".

Котор является популярным местом для круизов, поэтому туристы могут посетить его вне летнего сезона, чтобы избежать толпы.

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