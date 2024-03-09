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Чистая вода, невероятная природа и дешевле, чем Хорватия. Эксперты назвали перспективное направление для отдыха в Европе

Карина Вишнякова
Travel
2 минуты
999
Чистая вода, невероятная природа и дешевле, чем Хорватия. Эксперты назвали перспективное направление для отдыха в Европе

Эксперты по путешествиям компании Eurochange поделились рекомендациями для тех, кто планирует отпуск в 2024 году. Они призвали обратить внимание на Черногорию, в частности, на город Котор у побережья.

Специалисты назвали это направление более дешевой альтернативой Хорватии, которая подарит не худшие впечатления. Об этом сообщает Express.

Чистая вода, невероятная природа и дешевле, чем Хорватия. Эксперты назвали перспективное направление для отдыха в Европе

Пресссекретарь Eurochange отметил: "Черногория быстро становится одним из самых популярных перспективных направлений в Европе. Меньшелюдная альтернатива Хорватии, она предлагает схожие города, великолепные пляжи и потрясающее побережье, но примерно на 20-30 процентов дешевле".‌

Чистая вода, невероятная природа и дешевле, чем Хорватия. Эксперты назвали перспективное направление для отдыха в Европе

Котор – это прибрежный город, который стоит посетить. Оно обладает необычайной природной красотой, прекрасной ярко-голубой водой, и является одним из наиболее сохранившихся средневековых городов во всей Европе. "Это прекрасное место, если вы хотите спокойно отдохнуть в медленном темпе и не платить за это огромную сумму", – объясняют эксперты.

Чистая вода, невероятная природа и дешевле, чем Хорватия. Эксперты назвали перспективное направление для отдыха в Европе

Которский залив – одно из самых красивых мест Европы, а старый город – идеальный для прогулок. Туристы поделились своими впечатлениями на сайте Tripadvisor:

Чистая вода, невероятная природа и дешевле, чем Хорватия. Эксперты назвали перспективное направление для отдыха в Европе

"Старый город Котор – это то, что вам обязательно нужно увидеть в своей жизни".

"Мы были поражены архитектурой, дворцами и улицами, а также удивительной едой в местных ресторанах!"

"Прекрасная часть мира. Если вы любите историю, то это место, куда вам стоит пойти".

Чистая вода, невероятная природа и дешевле, чем Хорватия. Эксперты назвали перспективное направление для отдыха в Европе

Котор является популярным местом для круизов, поэтому туристы могут посетить его вне летнего сезона, чтобы избежать толпы.

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