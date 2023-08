Бюджетный Нью-Йорк: как сэкономить на путешествии в Большое Яблоко

Нью-Йорк — город, который никогда не спит — полон разнообразия, креативности, энергии и уникальной атмосферы. Это мечта почти всех путешественников, покоряющая сердца и оставляющая на память самые приятные эмоции. Город может быть очень дорогим, но, если правильно все распланировать, вам удастся совершить впечатляющее путешествие без лишних затрат. Следующие советы помогут исследовать Нью-Йорк с ограниченным бюджетом - от дешевых авиабилетов и гостиниц до советов по шопингу, пишет TravelWise.

Подайте заявку на ESTA за 14 долларов

Форма электронной системы разрешения на путешествия (ESTA) обязательна для всех, кто отправляется из Великобритании в США морским или воздушным транспортом. После ее подачи, вы сможете узнать, есть ли у вас разрешение на поездку в Нью-Йорк или другой город по безвизовому режиму. Стоимость подачи заявки составляет 14 долларов. Подать ESTA необходимо не позднее чем за 72 часа до вылета.

Купите авиабилеты выгодно

Благодаря конкуренции, авиакомпании существенно снизили цены, поэтому теперь путешествие в "Большое Яблоко" обойдется в менее 300 фунтов стерлингов. Чтобы найти билет за 200£, следуйте следующим советам.

Используйте сервисы сравнения и подпишитесь на уведомления о ценах. В случае понижения цены, на электронную почту поступит письмо с деталями маршрута. Среди сайтов, предлагающих информацию о рейсах и дешевых вариантах путешествий, Momondo, Kayak, Skyscanner. Зарегистрируйтесь на Jack's Flight Club — удобный инструмент поиска выгодных билетов. После подписки на электронную почту будут поступать данные о рейсах. Воспользоваться сервисом можно бесплатно или оплатить премиум-подписку, которая предлагает больше результатов.

Бюджетные авиакомпании (Icelandair, Norwegian) предлагают рейсы в Нью-Йорк по лояльным ценам, однако, например, Virgin Atlantic также часто снижает цены, чтобы конкурировать с другими перевозчиками.

Из аэропорта в Нью-Йорк за 11 долларов

Международные рейсы прибывают в JFK (в 20 милях от центра) или в Ньюарк, расположенный несколько дальше. Конечно, удобнее всего воспользоваться такси, однако это может обойтись в 70$ и больше. Поэтому лучший способ бюджетной поездки в Нью-Йорк – общественный транспорт, предлагающий более привлекательные цены.

Поездом

Чтобы добраться до центра Мангеттена от JFK, придется заплатить от 7,5$, воспользовавшись AirTrain. Однако от станции Howard Beach или Jamaica необходимо пересесть на метро (2,75$).

Из аэропорта Ньюарк курсируют поезда на станцию Penn Transit. 25-минутная поездка будет стоить около $15, за детей до пяти лет платить не нужно.

Автобусом

Забронировав место в микроавтобусе или автобусе, можно добраться из аэропортов Нюарка или JFK за 20 долларов. Также в Манхэттен курсируют трансферы NYC Airporter и Newark Airport Express (около 18-19$ в одну сторону или 31,5$ в обе).

Знаменитое желтое такси

Если все же хочется почувствовать себя, как в фильме, и до последнего проникнуться атмосферой неугомонного города, убедитесь, что не будете переплачивать. Зачастую из туристов таксисты могут брать гораздо большие суммы. Именно поэтому, если уже решили воспользоваться этим транспортом, обязательно отправляйтесь на специально отмеченную официальную стоянку. Цена за поездку зависит от аэропорта. Например, из Ньюарка в Манхэттен можно добраться за 50-75 долларов, не считая пошлины и чаевые.

Экономьте до 100 долларов за ночь, остановившись за пределами Мангеттена

Стоимость проживания в отеле Нью-Йорка с ограниченным бюджетом может очень сильно "кусаться", особенно если речь идет о центре города. Поэтому следует рассмотреть варианты вблизи Мангеттена. К примеру, можно остановиться в Лонг-Айленд-Сити (район Квинз). Локация имеет очень удобное расположение, ведь находится в нескольких минутах езды от центра. Также много хороших отелей есть в Джерси-Сити (30 минут на общественном транспорте от Нью-Йорка), а цены но номер почти вполовину меньше, чем аналогичные варианты размещения на Таймс-сквер.

Один из лучших способов сэкономить – бронировать жилье заранее, чтобы получить лучший прайс за размещение.

Хостел — излюбленный вариант туристов для бюджетного путешествия.

Самые низкие цены на жилье предлагает именно такой вариант размещения, поэтому он очень популярен для любителей поездок в Нью-Йорк с ограниченным бюджетом. Например, можно остановиться в хостеле близ Центрального парка, заплатив всего 20£ по сравнению со 150-250£ за номер в отеле. В Бруклине можно арендовать отдельную комнату, где вы будете проживать без незнакомых людей, всего за 21£.

Найти лучший вариант можно, воспользовавшись сервисами Hostelbookers.com, Hostelz.com, TripAdvisor. На сайтах можно ознакомиться с отзывами, сравнить цену и рассмотреть рейтинги.

Будьте осторожны с Airbnbs

Этот сервис очень популярен по всему миру, ведь с его помощью можно не только сэкономить, но и почувствовать город с другой стороны. Однако при использовании им в Нью-Йорке необходимо быть особенно внимательными. Здесь существуют строгие правила по поводу того, кто и на сколько может сдавать свою квартиру. Поэтому следует проверять наличие разрешений, ведь если арендодатель будет арестован или оштрафован, вы останетесь без жилья и без денег.

Аутлет – лучший способ сэкономить на шопинге

Нью-Йорк – это мечта всех шопоголиков, которых привлекают витрины и вывески популярных Macy's и Bloomingdale's. Однако цены там могут быть не слишком приятными. Охотясь за американскими брендами, стоит отправиться в один из аутлетов, расположенных за городом:

Woodbury Common — более 220 магазинов, однако путь от Нью-Йорка занимает около часа, однако часто можно совершить поездку на автобусе, заплатив 30$ в обе стороны;

Jersey Gardens – более 200 магазинов и отсутствие налога на продажу одежды.

Аутлеты предлагают скидки до 70% и множество дизайнерских вещей на любой вкус. Следует помнить, что предложения таких шопинг-центров можно узнать только непосредственно на месте, а не онлайн.

Абонемент на посещение достопримечательностей в Нью-Йорке

Если вы впервые в городе Большого Яблока и планируете посетить как можно больше достопримечательностей, советуем приобрести New York Pass. Такой абонемент предоставляет бесплатный доступ к наиболее популярным локациям (Мемориал 11 сентября, Эмпайр-стейт-билдинг и т.д.) на срок от одного до десяти дней. Цена варьируется от 100 до 350 фунтов стерлингов. Посещение без New York Pas обойдется гораздо дороже, если хотите побывать во многих интересных местах.

Билеты на спортивные события за 5 долларов

Нью-Йорк также известен спортом, в частности баскетболом. Однако посещение знаменитого стадиона Yankee может обойтись достаточно дорого, если не знать некоторых тонкостей. На официальном сайте можно найти билеты по цене от 20 долларов. Однако существует сервис обмена билетов New York Yankee, позволяющий перепродавать и приобретать их за 5-10$ с возможностью торговаться. Такой функцией можно воспользоваться, если хотите попасть на игры баскетбольных команд The New York Knicks и The New York Mets или хоккейной The New York Rangers.

Не тратитесь на музеи

Некоторые заведения предлагают ознакомление со своими коллекциями бесплатно или по более выгодным ценам, чем стандартный билет на входе, что очень выгодно для тех, кто ищет, чем заняться в Нью-Йорке с ограниченным бюджетом. К примеру, в Метрополитен-музее действует бессрочная акция "платы, сколько считаешь нужным", а вход для детей до 12 лет — бесплатный. Посетить музей Соломана Р. Гуггенхайма лучше всего в субботу с 16 до 18 часов. В это время за вход платить не придется. Билеты в Музей американского народного искусства вообще бесплатны всегда.

Многие учреждения ориентированы на детей — начиная от виртуальных проекций заканчивая научными выступлениями. Например, Intrepid Sea, Air & Space Museum предлагает бесплатную программу по пятницам с 17 до 20:00, Музей американской природной истории — вход с благотворительным взносом на ваше усмотрение, как и Бруклинский детский музей по четвергам и воскресеньям.

Ориентируйтесь, как ньюйоркец

В незнакомом городе бывает сложно разобраться с общественным транспортом и маршрутами. Чтобы предотвратить эти проблемы, воспользуйтесь бесплатным приложением Citymapper, доступным на iPhone и Android. Это удобный сервис для прокладки маршрутов автобусами, железнодорожным транспортом, метро, паромами или велосипедом и расчет их продолжительности.

Важно убедиться, что вы не платите слишком много за пользование роумингом. Поэтому можно сохранить маршрут офлайн или подключиться к Wi-Fi.

Проверьте страховку

Путешествуя в США, обязательно нужно позаботиться о наличии туристического полиса. Это позволит защитить вас при отмене путешествия или при необходимости лечения, ведь стоимость счетов может быть очень большой. Необходимо проверить, действительно ли полис распространяется не только на Европу, но и США. В некоторых случаях, чтобы включить страну в список, необходимо отдельно доплатить определенную сумму.

Ходите пешком как можно больше

Конечно, это очень хороший способ экономии, но также одна из лучших возможностей исследовать город. Важно спланировать свой маршрут так, чтобы одновременно посещать как можно больше культурных или исторических памятников. Например, если вы уже в Нижнем Мангеттене, можно сразу посетить Национальный музей и мемориал 11 сентября и старейшую церковь часовню Святого Павла.

В городе у вас есть возможность пройти весь путь от центра до самого отдаленного уголка Бруклина пешком, одновременно находя множество фантастических локаций. Хороший и экологичный способ сэкономить и нагулять аппетит, особенно, если речь идет о бюджетной поездке в Нью-Йорк. Вы удивитесь сколько можно сэкономить, если не пользоваться транспортом.

Бесплатный круиз с видом на Статую Свободы

Обычно билет на Остров Свободы стоит около 30$. Однако есть один способ сэкономить и увидеть достопримечательность Америки бесплатно. Следующая уловка поможет существенно сэкономить, поэтому стоит того, чтобы быть среди советов о Нью-Йорке с ограниченным бюджетом.

Между Стейтен-Айлендом и Уайтхолл-Стрит круглосуточно курсирует бесплатный паром, фигурирующий в популярных фильмах "Как избавиться от парня за 10 дней" или "Секс в большом городе". Маршрут проложен через живописную гавань Нью-Йорка, поэтому такое развлечение не оставит равнодушным никого.

Эмпайр-стейт-билдинг без очередей

Это здание является по-настоящему культовой достопримечательностью, которая предлагает необычный панорамный пейзаж с его вершины до Статуи Свободы. Неудивительно, что здесь можно наткнуться на довольно длинные очереди.

Чтобы не тратить время на кассу, забронируйте билет онлайн. Стоимость одинакова и воспользоваться ими можно в любое время в течение одного года. Лучше всего посещать Эмпайр-Стейт Билдинг утром - между восьмой и одиннадцатой утра. Это позволит избежать очередей и сразу пройти в лифт, который поднимает посетителей на смотровую площадку.

Билеты на Бродвей со скидкой 50%

Шоу на Бродвее привлекают ценителей со всего мира. Однако это удовольствие и стоит недешево. К примеру, чтобы посмотреть "Призрак Оперы" придется заплатить от 60 до 155£, если вообще повезет приобрести билет.

Бронируйте билеты заранее

Всегда лучше и выгоднее планировать все заранее. Так, билеты на бродвейские шоу, как правило, поступают в продажу за полгода. Поэтому лучше забронировать их сразу еще до поездки в США. New York Theatre Guide содержит исчерпывающие советы и ответы на часто задаваемые вопросы, однако для бронирования билетов советуем воспользоваться другими сервисами, ведь это предполагает значительную комиссию. К примеру, Ticketmaster или официальным сайтом шоу.

Если не очень важно, какое выступление будет, попробуйте приобрести билеты "день в день". Да, известный киоск Times Square предлагает скидки до 50%, однако придется постоять какое-то время в очереди, чтобы сэкономить.

Облачные цены на вертолетный тур

Конечно, вертолет никогда не будет ассоциироваться с путешествием в Нью-Йорк с ограниченным бюджетом. Однако опытные путешественники говорят, что полет над городом – это незабываемые впечатления. Поэтому, если вы все же решили воспользоваться вертолетным туром, убедитесь, что цена на него не заоблачная.

Часто операторы предлагают скидки и специальные предложения, можно воспользоваться сервисом Travelzoo, чтобы найти самый выгодный вариант (примерно 170$ вместо 300$). Лучше всего бронировать тур заранее и следить за любым дополнительным сбором, который может составлять значительную сумму.

Как правило, полет на вертолете включает в себя экскурсию с видом на Рокфеллер-центр и Эмпайр-Стейт-Билдинг и, конечно, с обходом вокруг Статуи Свободы.

Самые популярные локации в Нью-Йорке — бесплатно

Не всюду придется платить, чтобы интересно провести время. Многие места можно посетить бесплатно. Итак, чем заняться в Нью-Йорке с ограниченным бюджетом ? Среди наиболее популярных локации, которые следует посетить, следующие.

Музей современного искусства. Пятницами с 17:30 до 21:00 действует бесплатный вход, поэтому все желающие могут увидеть знаменитые банки супа Кэмпбелл, выполненные Энди Уорхолом, и многое другое и не менее удивительного. Центральный вокзал. Достопримечательность, фигурирующая во многих фильмах и сериалах, поражает своей архитектурой. Также советуем побывать в галерее Шепот, где было снято множество известных киносценов. Бруклинская пивоварня. Крафтовое заведение предлагает экскурсии по выходным, конечно, с бокалом пенного. Центральный парк – самый известный в городе. Здесь можно прокатиться на лодке на озере или посетить "Земляничные поля" Джона Леннона. Также советуем посетить необычный парк Хай-Лайн, построенный на железнодорожном пути. За кулисами телешоу. Если подать заранее заявку (примерно за месяц), можно попасть на съемки известных американских программ – Daily Show, America's Got Talent и другие. Гудзон. Чтобы увидеть "Большое Яблоко" с другой стороны, совершите водную прогулку на байдарках (с мая по октябрь). Пешеходная экскурсия. Big Apple Greeter организует прогулки по небольшим группам до шести человек. Главное, предварительно забронировать экскурсию, по крайней мере, через несколько недель. Фестивали, спектакли или концерты. В Нью-Йорке каждый день происходит что-нибудь интересное, а в Центральном парке находится бесплатный открытый театр. Бруклинский мост соединяет Бруклин и Мангеттен и открывает поразительные виды.

В завершение, сфотографируйтесь на Таймс-Сквер и проймитесь атмосферой самой известной площади с ее многочисленными ресторанами, магазинами и галереями, а также шумом, не стихающим даже ночью, чтобы бюджетная поездка в Нью-Йорк запечатлелась в памяти навсегда.