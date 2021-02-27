Отдых на Азовском и Черном морях: какими будут цены на украинских курортах и когда бронировать

Многие устали от долгой зимы и начинают задумываться о том, куда поедут отдыхать летом. В связи с пандемией коронавируса, немало стран усилили ограничения въезда для иностранных туристов.

Поэтому все большей популярностью среди украинцев пользуются курорты Черного и Азовского морей. OBOZREVATEL отследил последние тренды и спрогнозировал, как пройдет летний сезон отдыха в Украине.

Летом прошлого года многие отели, гостиницы и базы отдыха на Азове и в Одесской области столкнулись с большим наплывом туристов. Свободных мест не было на недели вперед, а то и месяцы. Поэтому сейчас ведется активная подготовительная работа к новому сезону, владельцы приводят в порядок территории жилья для аренды и общественных заведений, расширяют и увеличивают количество номеров. Рекреационные заведения нарастили сервис, увеличили площади и модернизировали инфраструктуру, что в будущем сезоне привлечет большое количество новых туристов.

По словам владельцев оздоровительных учреждений и частных домовладений возле моря, некоторые уже сейчас начинают подбирать номера для отдыха и узнавать цены. Кроме того, надежды возлагают на постоянных клиентов. В целом большинство предпринимателей настроены оптимистически.

Начало сезона отели планируют на 1 мая.

Поскольку спрос на внутренний туризм только растет, резкого скачка цен по сравнению с прошлым годом не будет. Более того, вероятен и обратный сценарий – акции и скидки для постоянных клиентов и программы лояльности для новых.

Стоит отметить, что значительно дешевле выйдет отдых в мае-июне и сентябре, чем в пик сезона. Так, в середине июля популярные отели Одессы с хорошими отзывами на первой линии от моря предлагают двухместный номер начиная от 1 450 грн за сутки.

Есть большая надежда, что как и в прошлом году, можно будет найти более дешевое жилье на берегу Азовского моря у частных владельцев за 250 грн за ночь с человека. Такие цены можно поискать в селах Степок, Счастливцево и подобных. Естественно, на отдых в городах, таких как Одесса, Коблево, Бердянск и Геническ, цены будут на порядок выше.

Поскольку большинство украинцев уже адаптировалось к ситуации с карантином и привыкло к санитарным требованиям, стоит готовиться к туристическому "буму" и забитым пляжам. Поэтому есть смысл бронировать отели заранее. К слову, некоторые начали оставлять заявки на бронирование номеров на лето еще в декабре 2020 года.

У отдыха на Черном море есть свои преимущества: песчаная береговая линия, температура воды летом 24-26 градусов, разнообразное жилье на любой вкус.

Так, выход к Черному морю имеют населенные пункты Одесской, Херсонской и Николаевской областей страны.

Если сумма вашего бюджета ограничена, то стоит присмотреться к вариантам жилья не в самих городах, а в курортных поселках поблизости. Например, вблизи Одессы находится почти десяток небольших населенных пунктов, где можно подобрать жилье в частном секторе по сносной цене либо же отправиться жить на берегу моря "дикарем" в палатке или вагончике.

Так, туристов в сезоне-2021 ждут в Одессе, Затоке, Железном Порту, Коблево. Также можно отправиться на отдых в Скадовск, где вода и воздух пропитаны полезными элементами, и село под названием Каролино-Бугаз. В последнем инфраструктура малоразвита, однако пляжи намного чище, чем, например, в Затоке.

Один из самых популярных курортов побережья Азовского моря – Бердянск. Город подходит как для отдыха с детьми, так и с друзьями. Там есть Набережная, на которой по вечерам всегда собирается много отдыхающих. Также стоит присмотреться к Кирилловке, которую за последние годы значительно модернизировали в плане качества жилья и инфраструктуры.

Кроме того, на Арабатской стрелке туристов могут заинтересовать термальные источники. Один, бесплатный, расположен в селе Счастливцево посередине косы, а второй – чуть дальше, в селе Стрелковое.

Как сообщал OBOZREVATEL: