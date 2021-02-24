Отдых в Египте подешевеет для украинцев: когда могут снизить цены

Несколько известных туроператоров планируют увеличить количество чартерных рейсов в Египет более чем в два раза. Это произойдет в конце марта и серьезно повлияет на цены.

Так, Anex Tour, Join UP!, Coral Travel и TUI Ukraine анонсируют рост объемов с конца марта. Отмечается, что в этот период спрос на отдых увеличивается, поэтому Египет "будет сильно гореть". Об этом пишет Turprofi.com.

По словам замгендиректора TEZ Tour Александра Новиковского, его компания также намерена увеличить объемы по Египту.

"Мы пока взвешиваем потенциал рынка и свои возможности. То, что вижу у других игроков, говорит и о предстоящем горении: туроператоры возьмут на себя в два раза больше обязательств, а туристов останется в два раза меньше, туроператорам придется искусственно снижать цены – это минус для экономики", – отметил Новиковский.

Соучредитель TPG Елена Бойко считает, что перевозка будет расти в связи с сезонностью. Она заявила, что у Египта есть свои преимущества, поэтому спрос на него будет, и туроператоры это знают.

Гендиректор туристического агентства "Феерия" Игорь Захаренко рассказал, что они планируют с 12 июня пустить чартер в Эль-Аламейн/Марса-Матрух на МАУ. Марса-Матрух – это дорогой элитный курорт в Египте.

"В Марса-Матрух вылеты будут утром по субботам. Проживание в пятизвездочных отелях "все включено". Тур, по нашим прикидкам, будет стоить около 700 долларов на одного", – сказал Захаренко.

Другой эксперт считает более рискованной программу в Марса-Матрух, поскольку это летний курорт и ему придется конкурировать с Турцией и другими направлениями.

"Кипр и Греция могут открыться вопреки европейской практике. Судя по всему, они как раз и намерены это сделать. Вопрос только, с мая или июня. А в раскрутку Марса-Матруха придется вложиться", – говорит один из специалистов.

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