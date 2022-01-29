10 частых ошибок туристов в аэропорту, которые стоят денег

Многие туристы во время путешествия тратят лишние деньги, даже не подозревая, что можно сэкономить на самых простых вещах. Особенно, если речь идет об аэропортах.

Издание HuffPost приводит 10 самых распространенных ошибок путешественников в аэропортах. Их составили эксперты по личным финансам.

Платить за дорогую парковку. Специалисты советуют просмотреть обзоры и изучить подробную информацию о парковках.

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"В зависимости от того, как надолго вы едете, парковка на стоянке в аэропорту может быть астрономической. Вы часто можете найти альтернативные варианты парковки всего в миле или двух от аэропорта за меньшие деньги", – говорит эксперт по деньгам и бюджету Андреа Ворох.

Тратить слишком много на зарегистрированные чемоданы/сумки. Изначально в бюджет путешествия стоит заложить траты на багаж. Очень часто эти суммы довольно внушительные. Поэтому эксперты советуют брать с собой минимум вещей и вносить предоплату за зарегистрированный багаж онлайн и заранее. Иногда так можно получить скидку.

Лететь без многоразовой бутылки для воды. В аэропортах ценники заоблачные, а в ожидании регистрации и самого рейса проходит не один час. Естественно, вам как минимум захочется воды. Имея при себе личную бутылку, там обычно можно набрать фильтрованную воду и сэкономить несколько долларов, что в сумме может составить десятки, а при частых перелетах – и сотни.

Покупки. Это то, чего не стоит делать в местах, подобных аэропортам.

"На самом деле могут быть большие колебания цен на один и тот же товар в магазинах беспошлинной торговли по всему миру и даже в одном и том же аэропорту. Нет ничего хорошего в том, чтобы делать покупки в этом месте", – уверен генеральный директор цифровой финансовой платформы Tend Джеймс Дюнавант.

Неправильная упаковка вещей. Часто данная ошибка стоит больших денег из-за ограничений на провоз ручной клади. В сумке при вас должны быть вещи экстренной необходимости. Также важно продумать момент на случай задержания рейса или потери основного багажа.

Отсутствие бесплатных удобств. Перед перелетом важно изучить статус в программе лояльности авиакомпаний. Это могут быть ваучеры или доступ в клуб для определенных маршрутов. Также кредитка для бесплатного доступа в лаундж. Однако обычно в залах ожидания есть бесплатная еда, напитки и Wi-Fi.

Отсутствие стратегического подхода к покупкам закусок. Самый лучший вариант – принести закуски с собой, подходящие для TSA. Питание в полете лучше заказывать заранее до того, как самолет поднимется над землей, потому что в воздухе закуски гораздо дороже.

Дорогой арендованный автомобиль. Агентства по аренде автомобилей в аэропортах очень популярны, но и знамениты своими заоблачными ценами. Поэтому машину лучше бронировать в пунктах проката автомобилей за пределами аэропорта или прибегнуть к общественному транспорту

На первый взгляд бесплатный или дешевый общественный транспорт. Uber далеко не всегда самый дешевый вариант. По прибытию в аэропорт таксисты могут взвинтить цены. В отдельных случаях лучше отдать предпочтение автобусам.

Отсутствие планов на непредвиденные расходы. Планируя поездку, важно отложить в бюджет дополнительные средства "на всякий случай". Это может быть и еда, и обращение в больницу или поход в аптеку, и прочее.

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