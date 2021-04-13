6 неочевидных вещей, которые пригодятся в отпуске каждому

Список вещей в путешествие – как ингредиенты для сытного блюда. Чтобы получился вкусный ужин, нужно смешать различные продукты в правильных пропорциях.

Чтобы удалась поездка, надо составить оптимальный список в дорогу. OBOZREVATEL называет 6 важных вещей, о которых туристы часто забывают.

Что необходимо положить в чемодан. pixabay.com

Кеды или кроссовки

Спортивная обувь – идеальна для экскурсий и путешествий. Легкая, плоская и резиновая подошва оптимальна для длительных пеших прогулок. Выбирайте кроссовки из натуральных материалов, которые способствуют циркуляции воздуха, особенно в жарком климате. Сейчас существует множество трендовых моделей, которые можно подобрать под любой гардероб.

Рюкзак или сумка-кроссбоди

На отдыхе хочется брать с собой минимум вещей. Большая дорожная сумка окажется неудобной для пеших походов. В этом вам поможет компактный рюкзак, который вместит кошелек, воду, ключ от номера и телефон. Многим путешественникам нравятся модели с одной лямкой через плечо – кроссбоди.

Дождевик должен быть в каждом чемодане. pixabay.com

Дождевик

В пасмурный день не придется сидеть в отеле, если захватить в чемодан дождевик. Полиэтиленовая накидка занимает мало места в багаже. Если брать его всегда с собой, то внезапный тропический ливень не станет помехой на вашем пути.

Бинокль

С помощью бинокля вы сможете рассмотреть экзотическую птицу в полете или увидеть все детали старинной росписи на куполе собора. Лучший прибор для поездок нужно искать в охотничьих магазинах. Если место в багаже ограничено, можно приобрести монокуляр.

Бинокль позволит увидеть все важные элементы архитектуры. pixabay.com

Водонепроницаемые пакеты с застежкой

Пакеты с застежкой стоит взять с собой разных размеров – это простой и эффективный способ защитить ценные вещи от песка и влаги. В такой пакет можно положить деньги, документы, телефон и другие вещи перед походом на пляж.

Скотч

Скотчем можно починить сломанные очки или проколотую бутылку, также скрепить между собой ручки набитой сумки. Клейкая лента может заменить жгут и остановить кровотечение. Скотч можно использовать при разжигании костра.

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