ТОП 3 курортных комплекса, которые зимой дарят весеннее настроение. Отдых, лечащий тело и душу

Лучшие курорты и спа–комплексы Украины могут сделать отдых полноценно восстанавливающим в течение викенда. Современное медицинское оборудование, трендовые спа–процедуры, роскошные номера и разнообразие впечатлений создадут насыщенные выходные без напряжения и тревог. Многие комплексы имеют лечебные программы, опытных врачей и выгодные предложения пакетов для отдыха.

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ARDEN PALACE Medical Resort&SPA – Хмельницкая область

Уникальный санаторно–курортный комплекс предлагает диагностические и лечебные услуги в рамках отдыха. Комплекс имеет восстанавливающие программы в направлении урологии, кардиологии, гастроэнтерологии, опорно-двигательного аппарата, эндокринологии и неврологии. Программы охватывают как спектр заболеваний в вышеперечисленных направлениях, так и профилактическое лечение.

Гостям лечебного курорта предлагается размещение в комфортабельных номерах класса: стандарт, полулюкс, апартаменты и люкс. На территории комплекса расположена большая аквазона и спа–комплекс с разнообразием восстановительных процедур для всего тела. Несколько баров и ресторанов позволяют найти комфортное и вкусное меню по вашим предпочтениям. на гастрономической сцене представлено 7 кухонь мира.

Дети в комплексе чувствуют себя так же спокойно, как и взрослые, для них работает детский центр и открыт доступ к аквазоне.

В течение февраля на лечебные процедуры в комплексе действуют скидки:

– 50% на лечебно-диагностический блок в программе Майера (восстановление майской системы);

– 50% на все услуги Медицинского центра;

спа-пакет на двоих, для романтических выходных.

Стоимость двухместного номера "Стандарт" от 2 500 грн в сутки. Вы можете включить в проживание питание (3-разовое, шведская линия), оплатив двухместный номер 3 500 грн/сутки.

Санаторно–лечебный комплекс расположен в Хмельницкой области по адресу ул. Курортная, 40, пгт. Сатанов.

Verholy Relax Park – Полтавская область

Спа–отель расположен прямо посреди соснового леса. Терапевтический отдых начнется, как только вы окажетесь среди живописной территории и чистого хвойного воздуха. Отель имеет две системы отдыха и восстановления Wellness и Relax Spa, которые можно удачно сочетать между собой, выбирая то, что вам нравится и комфортно. Бассейн, джакузи, хаммам, баня, фитнес–центр и фитобар нацелены на эффективное и быстрое расслабление организма, а разнообразные косметические процедуры, питательные ритуалы для тела будут работать на восстановление и наполнение энергией. Комплекс предлагает акционные пакеты, где можно арендовать спа на 2 часа с емкостью 12 человек за 12 000 грн. В пакет входит хаммам, бани и целебные массажи.

На территории комплекса есть несколько баров и ресторан, а также много предложений размещения, начиная с номеров и заканчивая шале и виллой. Цена за двухместный номер начинается с отметки 9400 грн в сутки, в оплату войдут завтраки и минибар, а также посещение бассейна.

Комплекс расположен в Полтавской области по адресу ул. Сосновая 1, с. Сосновка.

Emily Resort – Львовская область

Совместить лыжный и релакс отдых поможет курортный комплекс Emily Resort. Курорт предлагает развлечения для всей семьи. На территории комплекса расположен сертифицированный медицинский центр, где вам будет предложена личная программа восстановления и лечения. Детокс-терапии, оздоровительные процедуры, косметология и широкий ассортимент Wellness и Spa наполнят выходные расслаблением и восстановлением. Клиентам предлагают разнообразные приложения питания и широкий выбор блюд в меню.

Сегодня комплекс предлагает отдых на двоих, который может стоить 6000 грн в сутки. Чтобы получить акционное предложение: забронируйте номер Стандарт Твин, оставьте отзыв и забронируйте столик в ресторане Terra.

Курорт обеспечивает горнолыжный отдых, предлагая прокат снаряжения, три горных спуска, как для новичков, так и для профессионалов, работу снежных пушек, а также тюбинг трассу. Купить Ski Pass можно от 150 (разовый подъем) до 40 000 грн (безлимит в год).

Курорт расположен во Львовской области по адресу ул. Хмельницкого, 9Б, г. Львов-Винники.

Лучшие курортные комплексы Украины предлагают своим гостям капсульный отдых, когда нет необходимости покидать территорию курорта и искать впечатления.

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