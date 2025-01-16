5 городков Украины, которым подходит зима. Идеи для бюджетных путешествий на выходные

Украинские небольшие города имеют свою аутентичную атмосферу и многие исторические памятники, которые можно осмотреть в течение одного дня. Если вы не знаете куда отправиться в ближайшие выходные, рассмотрите наш список украинских городов для интересного уик–энда. Не стоит думать, что зимой города теряют свой шарм или привлекательность. Большинство локаций уже покрыты белоснежным снегом и еще полны рождественско–новогодней фонарной магии.

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Дубно – 47 км от Ровно.

Когда читаешь название города, на слуху только "Дубенский замок" и не много уверенности, что он действительно там. Но это верный путь. Город Дубно может удивить вас достопримечательностями и прекрасным расположением к таким историческим памятникам, как Таракановский форт, Кременец и Виневец .Если вы решите осмотреть Дубно за один день, включите следующие локации в свой маршрут:

Дубенский замок;

Кофейня замка;

Луцька ворота;

Костел бернардинцев;

Памятник Тарасу Шевченко;

Кафедральный собор Святого пророка Илии;

Памятник лягушке;

Большая синагога;

Площадь независимости;

Костёл Святого Яна Непомука.

Все достопримечательности расположены близко друг к другу, можете спокойно спланировать ранний ужин в одном из вкусных заведений Дубно. Средняя стоимость двухместного гостиничного номера в Дубно составляет 600 грн., в частном секторе от 300 грн.

Город Чортков – 74 км от Тернополя.

Как ни странно, но Чертковский замок не так часто попадает под пристальное внимание туристов. Возможно, потому что от его значительной части остались только стены, но и они поражают величием и атмосферой. Вы можете прогуляться в самом городе, посетив один из красивейших костелов Украины (Святого Станислава) и отведав лемковских блюд, или отъехать недалеко, чтобы увидеть настоящую пещеру Млынки или панораму Днестра, со смотровой площадки поселка Крещатик. Чортков имеет шарм маленького городка, где все здороваются друг с другом и вкуснейшие гастрономические платформы, где в кофе и вкусности укладывается душа.

Дрогобыч – 77 км от Львова

Дрогобыч уже достаточно современный городок с кафе, супермаркетами и развлечениями. Но рядом с современностью до сих пор живет история богатого "нефтяного" и "соляного" города. Главная приманка исторического Дрогобыча – это солеварня. Этому предприятию скоро исполнится 800 лет, а оно все не останавливает свою работу. На солеварню можно попасть заказав групповую экскурсию или в индивидуальном порядке. В свою однодневную прогулку по Дрогобычу можно включить:

деревянная церковь Святого Юра;

старую синагогу;

первую гимназию Галиции.

Город имеет приятные цены на жилье и питание, а если вам захочется потратить деньги на оздоровительные процедуры, вы всегда можете съездить в соседние города Моршина или Трускавца.

Хмельник – 64 км от Винницы

Если вы ищете, где недорого оздоровиться в Украине, то это город Хмельник. Санатории города известны торфяно-грязевыми ваннами и лечебными программами. Выходные в городе Хмельник будут наполнены прогулками и спокойной атмосферой. Включите в свою однодневную экскурсию:

Дворец графа Ксидо;

Костёл Пресвятой Троицы;

Музей Башмачок;

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

Снять жилье в городе Хмельник можно от 300 – 400 грн в сутки, а кофе можно пить три раза в день по цене одной чашки в Киеве.

Поляна – 70 км от Ужгорода

Бюджетный городок Поляна поможет вам охватить все прелести зимнего отдыха в Карпатах. Для начинающих и лыжников среднего уровня подойдут и холмы самого поселка, а другие могут воспользоваться подъемниками соседних курортов Солочин, Свалява и т.д. Из города можно организовать экскурсию по зимним замкам Карпат или воспользоваться услугами отелей-курортов и откисать в горячих чанах, бассейнах и спа процедурах все выходные. Жилье в частном секторе начинается от отметки 500 грн., в отелях от 1 000 грн. в сутки (двухместный номер).

Путешествие в маленький город может быть лучшим решением для любителей спокойного и атмосферно привлекательного отдыха с пополнением знаний истории Украины.

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