Зеленский обсудил с главой Microsoft создание дата-центра в Украине и систему е-голосования

Президент Владимир Зеленский 22 сентября встретился с главой Microsoft Брэдом Смитом. Стороны среди прочего обсудили создание в Украине дата-центра корпорации, а также ее привлечение к разработке системы электронного голосования.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Переговоры проходили в Нью-Йорке, где сейчас находится глава государства.

Зеленский подчеркнул, что страна заинтересована в присутствии Microsoft и более тесном сотрудничестве в сфере цифровизации.

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В частности, президент предложил Смиту подумать над возможностью создания в Украине дата-центра Azure.

Еще одним вопросов, который затронули стороны, стало участие компании в разработке системы электронного голосования на выборах.

Кроме того, речь шла о продуктах, где используется искусственный интеллект.

В итоге Зеленский пригласил главу Microsoft посетить Украину.

Напомним, что президент Украины второй раз за последний месяц отправился в США. В Нью-Йорке он выступит на Генеральной ассамблее ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время предыдущей поездки в страну в начале сентября Зеленский провел переговоры с главой Apple Тимом Куком.