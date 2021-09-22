Зеленский обсудил с главой Microsoft создание дата-центра в Украине и систему е-голосования
Президент Владимир Зеленский 22 сентября встретился с главой Microsoft Брэдом Смитом. Стороны среди прочего обсудили создание в Украине дата-центра корпорации, а также ее привлечение к разработке системы электронного голосования.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Переговоры проходили в Нью-Йорке, где сейчас находится глава государства.
Зеленский подчеркнул, что страна заинтересована в присутствии Microsoft и более тесном сотрудничестве в сфере цифровизации.
В частности, президент предложил Смиту подумать над возможностью создания в Украине дата-центра Azure.
Еще одним вопросов, который затронули стороны, стало участие компании в разработке системы электронного голосования на выборах.
Кроме того, речь шла о продуктах, где используется искусственный интеллект.
В итоге Зеленский пригласил главу Microsoft посетить Украину.
Напомним, что президент Украины второй раз за последний месяц отправился в США. В Нью-Йорке он выступит на Генеральной ассамблее ООН.
Как сообщал OBOZREVATEL, во время предыдущей поездки в страну в начале сентября Зеленский провел переговоры с главой Apple Тимом Куком.