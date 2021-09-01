Названа дата выхода Windows 11: доступна будет не для всех

Новая операционная система Windows 11 станет доступна с 5 октября 2021 года. Отдельные компьютеры с Windows 10 можно будет бесплатно обновить, а также в продаже появятся ПК с новейшей версией программной платформы.

Об этом пишет The Verge. Обновление в компании запланировали как поэтапное. Ожидается, что все совместимые устройства получат возможность апдейта к середине 2022 года.

"Выходя из огромных уроков, извлеченных из Windows 10, мы хотим быть уверены, что предоставляем вам наилучшие возможности", – обратился к пользователям генеральный менеджер по маркетингу Windows в корпорации Microsoft Аарон Вудман.

Платформа не только получила свежий дизайн и новые звуковые схемы, но и изменила некоторый привычный функционал. К примеру, меню "Пуск" будет использовать возможности облака и Microsoft 365 для лучшей синхронизации – чтобы отображать последние файлы независимо от того, на каком устройстве пользователя они открывались.

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Производители обещают лучшую мультизадачность, более эффективную оптимизацию пространства экрана. Кроме того, специальные возможности для людей с особыми потребностями были доработаны.

Технологии DirectX12 Ultimate, DirectStorage и Auto HDR будут полезны для любителей игр.

Известно, что для Windows 11 необходим компьютер с процессором как минимум с двумя вычислительными ядрами и частотой не менее 1 ГГц. Минимальный объем оперативной памяти – 4 Гбайт, размер доступного пространства на накопителе – 64 Гбайт.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ожидается, что презентация нового поколения iPhone состоится в сентябре. Эксперты заявляют, что в Apple якобы улучшили смартфоны профессиональными съемкой и монтажом, частоту обновления экрана увеличили вдвое и проч. Более детально о том, каким может быть iPhone 13, читайте в материале по ссылке.