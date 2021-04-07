WhatsApp готовит крупное обновления для iPhone и Android

В мобильном мессенджере WhatsApp в новом обновлении появится возможность переноса чатов с iPhone на смартфон с Android и обратно.

Как сообщает Wabetainfo, сейчас эта функция проходит тестирование. На сегодня резервные копии переписок сохраняются на iOS и Android в iCloud и Google Drive соответственно. При этом переносить данные с одной ОС на другую пока нельзя.

Также в WhatsApp работают над технологией, которая позволит входить в мессенджер с нескольких устройств. Разработчики намерены разрешить использовать WhatsApp Web без подключения к интернету на устройстве пользователя.

Отметим, что точная дата выхода обновления пока не объявлена.

Напомним, что ранее сообщалось, что WhatsApp прекратит работу на части смартфонов.

Также WhatsApp собирается ограничить работу аккаунтов.

Как сообщал OBOZREVATEL, мессенджер WhatsApp, что принадлежит Facebook, отслеживает личные данные пользователя. Также старые iPhone лишат возможности пользоваться WhatsApp.