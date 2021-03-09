Старые iPhone лишат возможности пользоваться WhatsApp

Мобильный мессенджер WhatsApp больше не будет работать на устаревших моделях iPhone.

Как сообщает портал WABetaInfo, разработчики нашли в сборке WhatsApp beta 2.21.50 строки, указывающие на прекращение поддержки iOS 9 и версий ниже.

Поясним, если WhatsApp отключит поддержку на ранних версиях ОС от Apple, то получать сообщения перестанут пользователи iPhone 4 и 4S (и более старых), а также планшетов iPad mini первого поколения, iPad 2 и iPad 3.

Отметим, что пока официальной информации о прекращении поддержки нет.

Напомним, что ранее сообщалось, что WhatsApp прекратит работу на части смартфонов.

Также WhatsApp собирается ограничить работу аккаунтов.

Как сообщал OBOZREVATEL, мессенджер WhatsApp, что принадлежит Facebook, отслеживает личные данные пользователя.