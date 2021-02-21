WhatsApp собирается ограничить работу аккаунтов: что попадет под запрет

Популярный мессенджер WhatsApp ввел новую политику конфиденциальности – юзеры, которые не примут условия компании, будут ограничены в пользовании приложением.

В частности, они не смогут читать и отправлять сообщения. Об этом говорится на сайте технической поддержки мессенджера.

Отмечается, что с ограничениями работы аккаунтов столкнутся те пользователи, которые откажутся принимать новые правила конфиденциальности до 15 мая 2021 года.

После этого срока сервис частично ограничит функциональность приложения. Сообщения нельзя будет читать и отправлять, но звонки и уведомления останутся доступными.

"Относительно вашего аккаунта начнет действовать политика работы с неактивными пользователями. До 15 мая вы сможете экспортировать историю своих чатов на платформах Android и iPhone, а также загрузить отчет о своем аккаунте", – пояснили в техподдержке WhatsApp.

Ранее стало известно, что начиная с 1 января 2021 года WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах, таких как iPhone 4 или его более ранние версии, а также Android ниже 4.0.3.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля случился сбой в Telegram, который больше всего затронул Украину. Пользователи не могли подключиться к мессенджеру, а некоторые отправить и получить сообщения.