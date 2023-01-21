Выключите их немедленно! Три бесполезные функции на смартфоне, снижающие заряд

В условиях постоянных отключений света особенно важно иметь заряженный телефон. Не всегда заряда может хватать надолго, особенно в периоды длительного отсутствия электричества.

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Некоторые функции смартфона существенно снижают заряд. Эксперты издания Sante Plus рекомендуют выключить эти настройки, чтобы заряд батареи не снижался слишком быстро.

Некоторые модели смартфонов имеют настройки, автоматически уменьшающие потребление батареи. Однако, имея привычку самостоятельно отключать определенные параметры на мобильном телефоне, вы можете легко продлить срок службы аккумулятора. Как известно, сегодня батареи большинства смартфонов являются литий-ионными: они эффективнее старых моделей, но со временем изнашиваются.

Итак, какие функции следует временно выключить?

Геолокация

Определение местонахождения, безусловно, очень полезная функция, но включать ее следует при необходимости. Большинство людей забывают ее дезактивировать и удивляются, когда видят, что аккумулятор разряжается слишком быстро

Если вы выключите геолокацию, приложения, использующие эти службы, больше не смогут получить доступ к информации о вашем местоположении через GPS или Wi-Fi. Это снизит энергопотребление.

Bluetooth

Для продления работы батареи устройства эксперты рекомендуют включать Bluetooth только при необходимости. В противном случае батарея будет разряжаться быстрее.

Обновление программ в фоновом режиме

Этот параметр позволяет приложениям обновлять программы в фоновом режиме, не прерывая работу вашего мобильного телефона. Если вы хотите сэкономить батарею, можно чаще выключать эту опцию. Также следует выключить автоматическую яркость смартфона.

Эксперты рекомендуют отключить различные функции (NFC, Bluetooth, GPS, Wi-Fi), когда они вам не нужны. Желательно удалить программы, требующие постоянной синхронизации, поскольку они могут потреблять много энергии.

Раньше OBOZREVATEL писал, как правильно зарядить смартфон.

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