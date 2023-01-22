Как печатать на iPhone гораздо быстрее: в сети показали хитрость

Необходимость много печатать на смартфоне может сильно утомлять и раздражать – маленькая клавиатура не очень удобна, а автозамена без конца заменяет слова на что-то неуместное. Однако для владельцев "яблочных" гаджетов есть хорошие новости. Появился способ, как печатать на iPhone быстрее и точнее.

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Как пишет The Sun, пользователи сети были очень удивлены, когда нашли в своих телефонах функцию QuickPath. Фактически она доступна с момента выхода iOS 13, но большинство пользователей пропустили появление такого удобного обновления. Оно позволяет набирать слова, не касаясь каждой буквы отдельно, а соединяя их скольжением пальца. Просто коснитесь первой буквы слова, которое хотите набрать, а затем, не отрываясь, проведите им по остальным. Система распознает слово и введет его в нужное вам окошко или программу. Также, когда вы оторвете палец от экрана, пробел после слова появится автоматически.

Важный нюанс – эта функция доступна только для оригинальной клавиатуры Apple. Если вы скачали себе посторонний вариант, она не сработает.

Кроме того, iPhone имеют функцию ярлыков для быстрого ввода слов и фраз, которые вы регулярно используете. Скажем, вам нужно регулярно отправлять какое-либо конкретное предложение, электронный адрес, номер телефона или банковской карты и т.д. Зайдите в меню "Параметры", выберите вкладку "Основные", перейдите к пункту "Клавиатура" и коснитесь подпункта "Замена текста". В полученном окне можно создать собственный вариант ярлыка и его замены. Ярлык при этом может быть очень коротким, а замена сколь угодно длинной. После ввода с помощью встроенной клавиатуры Apple он автоматически превратится в желаемый текст.

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