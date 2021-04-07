Вертолет NASA совершит первый в истории полет над Марсом

Вертолет Ingenuity Национального аэрокосмического агентства США 11 апреля совершит попытку управляемого пилотируемого полета на Марсе.

Это будет первый в истории полет за пределами Земли. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть в социальных сетях YouTube, Facebook и на сайте агентства через несколько часов после запуска, сообщила пресс-служба NASA (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Дата полета может измениться, поскольку инженеры работают над развертыванием, предполетной проверкой и позиционированием аппаратов как Perseverance, так и Ingenuity", – говорится в сообщении.

Планируется, что во время первого полета вертолет поднимется на высоту три метра. В следующих полетах он будет летать на уровне пяти метров над поверхностью Марса.

Вертолет Ingenuity. nasa.gov

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, NASA успешно провело испытание ракеты, которая доставит астронавтов на Луну. Четыре двигателя РС-25 работали в течение восьми минут испытаний и заполнили все вокруг облаками белого дыма.