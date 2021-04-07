Вертоліт NASA зробить перший в історії політ над Марсом

Вертоліт Ingenuity Національного аерокосмічного агентства США 11 квітня здійснить спробу керованого пілотованого польоту на Марсі.

Це буде перший в історії політ за межами Землі. Онлайн-трансляцію можна буде подивитися в соціальних мережах YouTube, Facebook і на сайті агентства через кілька годин після запуску, повідомила пресслужба NASA (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Дата польоту може змінитися, оскільки інженери працюють над розгортанням, передпольотною перевіркою і позиціонуванням апаратів як Perseverance, так і Ingenuity", – йдеться в повідомленні.

Планується, що під час першого польоту вертоліт підніметься на висоту три метри. У наступних польотах він буде літати на рівні п'яти метрів над поверхнею Марса.

Вертоліт Ingenuity. nasa.gov

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, NASA успішно провело випробування ракети, яка доставить астронавтів на Місяць. Чотири двигуна РС-25 працювали протягом восьми хвилин випробувань і заповнили всі навколо хмарами білого диму.