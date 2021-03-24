В Южной Корее назвали дату запуска 6G-сетей

Южнокорейская компания LG начала разработку сетевой технологии нового поколения 6G.

Как сообщает Yohnap NA, LG подписала соглашение еще с двумя партнерами: американской фирмой по тестированию и измерениям электроники Keysight Technologies и Корейским передовым институтом науки и технологий (KAIST).

Согласно соглашению, партнеры будут сотрудничать в разработке технологий, относящихся к терагерцовому излучению, ключевой полосе частот для связи 6G. Они планируют завершить исследования 6G к 2024 году.

Также в LG сообщили, что коммерциализация сети 6G ожидается в 2029 году. В компании отметили, что новая связь обеспечит более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и более высокую надежность, чем 5G.

Как сообщал OBOZREVATEL: