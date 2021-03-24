У Південній Кореї назвали дату запуску 6G-мереж

Південнокорейська компанія LG почала розробку мережевої технології нового покоління 6G.

Як повідомляє Yohnap NA, LG підписала угоду ще із двома партнерами: американською фірмою з тестування та вимірювань електроніки Keysight Technologies і Корейським передовим інститутом науки і технологій (KAIST).

Відповідно до угоди, партнери будуть співпрацювати в розробці технологій, що належать до терагерцового випромінювання, ключової смуги частот для зв'язку 6G. Вони планують завершити дослідження 6G до 2024 року.

Також у LG повідомили, що комерціалізація мережі 6G очікується в 2029 році. У компанії зазначили, що новий зв'язок забезпечить більш високу швидкість передачі даних, меншу затримку і більш високу надійність, ніж 5G.

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