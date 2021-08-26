В Украине набирает популярность приложение Toplyvo UA: что это и как работает
Toplyvo UA — лучшее приложение в Украине для заправки автомобилей
Что дает Toplyvo UA каждому автомобилисту? Экономию, удобство, заработок… Это приложение для тех, кто ценит свободу.
Никаких ограничений: заправляй авто где и когда удобно, делись топливом с друзьями, путешествуй по Европе в удовольствие. Все это и не только в твоем смартфоне!
Команда Toplyvo UA первые в Украине разработала абсолютно новую логику заправки авто через смартфон и покупку топлива в талонах. Тогда продажа талонов на бензин, ДТ и газ через приложение была непривычной, однако сейчас это часть обыденной жизни. Стабильный прирост активных пользователей и общая статистика доказывают динамику.
1500 АЗС в одном приложении
Сервис объединил в одном месте топовые автозаправочные комплексы: OKKO, WOG, Shell, Glusco, Motto, Sunoil, PP Oil, Chipo, Ovis. С Toplyvo UA в любом уголке страны сможешь заправиться с выгодой до -3 грн/л. Скидка всегда фиксированная,покупая талон на бензин, дизельное топливо и газ через приложение автомобилист обезопасит себя от резкого повышения цен. Кроме того, юзеры экономят до 6 - 10% от цены на стеле уже при первой покупке, даже если они покупают 5 литров. Тебе не нужно участвовать в программах лояльности, собирать плюшки или покупать большой литраж.
Максимальные скидки по виду топлива:
Бензин до -3 грн/л.
ДТ до -2,5 грн/л.
На газ экономия до -1,2 грн/л.
Срок действия талонов зависит от конкретной сети АЗС. Максимально — до 12 месяцев от даты приобретения. Подробно информацию по каждой заправке смотри на официальном сайте.
Интуитивный интерфейс и простота в использовании
Настолько просто, что разберется даже ребенок! На главном экране 5 разделов: талоны, карты, услуги, бонусы и аккаунт. Приобретенное топливо попадает на главный экран "Талоны", после использования отправляется во вкладку "Архив". В этом же разделе смотри статистику сэкономленных средств. Купить карту на топливо возможно в 3 клика, это займет не более 1 минуты.
Покупай топливо от 1 литра или на необходимую сумму: новая логика покупки для OKKO и WOG
Для OKKO и WOG покупка горючего еще удобней! Ты не привязываешься к номиналу талона, а выбираешь сам, сколько купить литров. После выбора вида топлива и АЗС, у тебя есть варианты: указать необходимое количество литров или сумму гривен для покупки.
На АЗК покажи QR-код кассиру и уточни количество литров для заправки. Необходимый литраж списывается с литрового кошелька, и баланс обновляется. Например, на счету 50 л бензина, заправляешься на 30 л, в остатке — 20 л.
Путешествуй в Европу выгодно: виньетки для 8 стран
Если собрался в Европу на авто, Toplyvo UA также пригодится. С приложением ты не будешь переживать на прохождении границы. Покупай в гривне и без комиссий в течение 15 минут. Скачивай документ на смартфон и используй его даже оффлайн. В сервисе самая выгодная цена. К примеру, для Румынии на 7 дней для легкового авто виньетка стоит 3 €, для сравнения штраф за неоплаченный проезд от 50 до 100 €. Советуем не переплачивать и позаботиться о покупке пропуска ДО пересечения границы.
Страховки для IOS и Android: быстрое оформление и выгодная цена
Оформляй ОСАГО, не выходя из приложения. Сервис сотрудничает со страховой компанией Euroins. Каждому юзеру предлагают самую низкую цену на рынке, т. к. работают без посредников. Простое и быстрое оформление займет не более 5 мин, стоимость полиса можешь посчитать на онлайн калькуляторе. Есть возможность выбирай франшизу в 0 гривен, 1000 гривен, 1500 гривен или 2500 гривен.
Подводим итоги, Toplyvo UA — это
реальная скидка в моменте, а не вечное накопление бонусов;
фиксированная скидка на все виды топлива;
выгодная покупка виньеток для стран Европы с использованием оффлайн;
оформление ОСАГО по самой низкой цене и без посредников;
онлайн карта АЗС и пунктов пропускного контроля на границе;
заработок на добавлении новых пользователей;
калькулятор расхода топлива.
Присоединяйся, заправляйся, экономь с Toplyvo UA!