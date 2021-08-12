В США создали гибридный дрон, который может находиться в воздухе 3,5 часа. Видео

В США разработали гибридный дрон Hybrid Advanced Multi-Rotor (HAMR). В нем установлен один бензиновый двигатель и шесть электромоторов.

Об этом пишет New Atlas. Летательный аппарат компании Advanced Aircraft Company из штата Вирджиния (США) может находиться в воздухе в течение 3,5 часов благодаря одной заправке трех литров бензина (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Продолжительность полета уменьшается, если увеличивать вес груза на его борту.

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HAMR может перевозить до 2,7 кг, распределенными между двумя грузовыми отсеками.

Сам дрон весит 14,5 кг и имеет размеры 1,7 метров на 3,3 метра. Максимальная скорость – не выше 46 км в час.

Он используется для инспекции инфраструктурных объектов, исследований и разведывательной деятельности.

Отметим, что нахождение в воздухе обычных беспилотников составляет примерно 30 минут благодаря одним лишь батареям.

Как сообщал OBOZREVATEL, студент университета Лафборо (Великобритания) Доминик Лезерленд разработал беспилотник для спасения тонущих людей. Устройство представляет собой дрон небольшого размера, который можно запускать над водой в опасных местах. Изобретение назвали SERVITA.