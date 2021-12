В Швеции вакцинированным имплантируют микрочип с COVID-паспортом: как он выглядит

В Швеции компания Epicenter создала микрочипы, которые содержат в себе информацию о документах человека, сертификате о вакцинации, проездные билеты и другое. Его имплантируют под кожу.

Как сообщает издание AFP News, по данным компании-разработчика, чипы вживили в руку уже более 6 тысяч шведов. Их стоимость – 100 евро (около трех тысяч гривен) (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Главный директор Epicenter Ханнес Сджоблад отметил, что в первую очередь такие микрочипы были созданы для того, чтобы у человека всегда был с собой документ о пройденной вакцинации против коронавируса. Кроме того, в них можно хранить абонемент в спортзал, билеты на общественный транспорт и даже официальные договора. По его словам, вставленный в руку чип сможет прочитать любое устройство.

Как показано на видео, сам чип маленького размера.

"Это универсальная технология, ее можно использовать для самых разных целей, и сейчас очень удобно, чтобы COVID-паспорт всегда был доступен на имплантате", – сказал он.

Подкожный имплант состоит из чипа NFC (Near Field Communications), он хранит в себе данные, которые можно прочесть любым считывающим устройством. Разработчики уверяют, что чип можно вынуть из руки человека в любое время.

Сама процедура, как сказал представитель компании, практически безболезненная и на сто процентов безопасная. Чип вживляют или между большим и указательным пальцами или между локтем и кистью.

