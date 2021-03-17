Samsung представила новые смартфоны из серии Galaxy A 2021: что в них особенного

Компания Samsung, которая за последние несколько лет расширила свою линейку смартфонов Galaxy A 2021, представила новые гаджеты – Galaxy A72, A52, A32.

Все они отличаются качеством камеры, улучшенным временем автономной работы и другими техническими характеристиками и уже доступны для покупки в "Цитрусе".

Galaxy A52

Презентация закончилась 10 минут назад, а новинка уже в Цитрус. Galaxy A52 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Infinity-O AMOLED. Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G с объемом оперативной памяти до 8 ГБ и хранилищем объемом до 256 ГБ. Он оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт., а также влагозащитой по стандарту iP67.

Диагональ Super AMOLED экрана – 6,5-дюймов Super AMOLED 90hz.

Блок камер смартфона включает 64-мегапиксельный основной датчик, 5-мегапиксельный сверхширокий датчик, а также датчики глубины и макросъемки по 2 мегапикселя каждый. Дополнен гаджет 32-мегапиксельной селфи-камерой.

Новинки представлены на Android 11 с оболочкой One UI 3.1

Цены на Galaxy A52 начинаются от 9999 грн. Для максимальной выгоды воспользуйтесь уникальной услугой – Цитрус.Обмен. Старый гаджет может покрыть до 90% стоимости новинки. Версию 6/128 Black уже можно купить в Цитрусе за 9999 грн. Все покупатели помимо просто невероятного гаджета, получат 2 месяца Youtube Premium.

Galaxy A72

Galaxy A72 также оснащен дисплеемSuper AMOLED на 6,7 дюймов (FHD+), с частотой обновления 90 Гц.Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 750G, как иGalaxy A52.

Его дополняет 6-8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ памяти хранилища. Ёмкость аккумулятора – 5000 мАч, поддерживает быструю зарядку на 15 Вт. Это гарантирует бесперебойную работу устройства до 9 часов.

Квадрокамера состоит из основного датчика на 64 мегапикселя, 8 Мп телеобъектива с 3-кратным увеличением, сверхширокоугольного объектива на 12 Мп и датчика макросъемки на 5 Мп. В отличие от младшей модели, селфи-камера смартфона – на 32 мегапикселя.

Samsung выпустила Galaxy A72 в марте 2021 года, цена в Украине: от 12 999 грн. Оставляй предзаказ и узнай о наличии первым.

Galaxy A32

На смену Galaxy A31, появившегося в продаже в прошлом году, Samsung представил новичка в среднем классе – Galaxy A32.

Благодаря частотности 90 Гц экран стал плавнее и мягче переключается. Внутри Galaxy A32 – достаточно сильный Mediatek Helio G80 с оперативной памятью 4 ГБ. Покупатель сможет выбрать необходимый ему объем хранилища, доступны версии 64 или 128 ГБ.

Основная камера ощутимо улучшилась – до 64 Мп. Характеристики модулей камеры неизменны с прошлого года: сверхширокоугольный объектив 8 Мп, датчик глубины на 5 Мп и макро-камера 5 Мп.

Делать селфи придется на 32 Мп переднюю камеру. За бесперебойную работу отвечает батарея на 5000 мАч.

Цены стартуют от 7299 грн., с 17.03 по 12.04 можно сделать предзаказ и приобрести смартфон с выгодой 500 грн.

Вердикт Samsung Series A 2021

Все варианты Galaxy A 2021 года демонстрируют улучшенное время автономной работы и вычислительную мощность по сравнению с их предшественниками. Помимо этого, заметно сильнее камеры. Модели среднего класса этого года могут соревноваться с флагманами по качеству снимков. В комплектах, стандартно включены: зарядные шнуры и блоки на USB Type-C, инструкция пользователей и наушники.

Самая старшая модель получила влагозащиту по стандарту IP67

Новые модели Samsung могут присоединиться к Galaxy A51 и стать одними из лучших доступных смартфонов в мире.