В ранней Вселенной произошел сверхмощный двойной взрыв, продолжавшийся 17 минут: астрономы озадачены

Ученые зафиксировали вспышки от двойного взрывного события неизвестного происхождения, случившегося, когда Вселенной было всего 2 миллиарда лет. Но их удивила не столько давность события, сколько его продолжительность, которая превысила все известные до этого случаи.

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О наблюдении за гамма-вспышкой (GRB) ученые рассказали в исследовании, опубликованном на сайте препринтов arXiv. Исследованию еще предстоит пройти рецензирование научным сообществом.

GRB – это один из самых мощных взрывов во Вселенной со времен Большого взрыва. Обычно продолжительность таких вспышек варьируется между несколькими секундами и несколькими минутами. Но вспышка, получившая название GRB 220627A, длилась почти 17 минут. Ничего подобного ученые еще никогда не фиксировали.

Начальное исследование позволило установить, что речь идет не об одинарном, а о двойном взрыве, который произошел еще во времена "юной" Вселенной, которой сейчас почти 13,8 миллиарда лет.

Причину взрыва ученые установить не могут, но уверены, что речь не идет о чем-то экстраординарном. Тем не менее, сам факт того, что взрыв был двойным и очень длинным – заставляет их задуматься о том, что именно произошло.

Источник происхождения гамма-вспышек ученым достаточно хорошо известен.

Когда массивная звезда достигает конца своего существования, у нее заканчивается топливо. В результате звезда коллапсирует сама в себя, а затем взрывается наружу в виде гигантской сверхновой. Так умершая звезда превращается в нейтронную звезду или черную дыру.

Именно такие взрывы звезд приводят к мощным всплескам гамма-излучения, которые достигают Земли и фиксируются космическими обсерваториями.

Гамма-вспышка также может быть вызвана столкновением между двумя нейтронными звездами.

Но ни в том, ни в том случае GRB не должен длиться так долго. И из всех зафиксированных ранее вспышек ни одна не была двойной.

Однако у ученых есть предположение, что именно могло произойти.

Как отмечает LiveScience, чтобы исследовать сигнал, астрономы изучили его послесвечение – более слабый и менее энергоемкий свет, который GRB создают, когда ударные волны от начального взрыва врезаются в газ и пыль, окружающие взорвавшуюся звезду.

Оказалось, что послесвечение, в отличие от длительного взрыва, было вполне нормальным и выглядело так же, как и у обычных GRB, продолжающихся несколько минут.

Вероятнее всего объяснение состоит в том, что GRB является продуктом гравитационного линзирования, которое впервые было предусмотрено теорией общей относительности Альберта Эйнштейна в 1915 году.

Гравитационное линзирование предполагает, что такие массивные объекты, как галактики или черные дыры, могут искажать удаленные источники света (вспышки). Это приводит к тому, что вспышки растягиваются, искажаются и создают эхо сигнала галактики до того, как он попадает на Землю.

Исследователи предположили, что присутствие гигантской черной дыры или галактики между нами и источником GRB удлиняет, а также дублирует его сигнал.

Однако для окончательного ответа они намерены более подробно изучить странный сигнал, а также попытаться найти схожие аномальные взрывы.

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