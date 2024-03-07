В работе Ukr.net произошел сбой: пользователи не могли зайти на сайт, почта тоже не работала

В четверг, 7 марта, в работе сервиса Ukr.net возник сбой: интернет-пользователям стали недоступны новостная лента сайта и электронная почта @ukr.net. Причиной оказалось то, что регистратор доменных имен Network Solutions заблокировал домен.

О ситуации сообщило в пресс-релизе руководство, извинившись перед пользователями за неудобства. Отмечается, что проблема возникла в 01.35.

"Сегодня ночью регистратор доменных имен Network Solutions внезапно и без каких-либо предупреждений заблокировал домен ukr.net... Решить проблему через службу поддержки регистратора не удалось", – указали представители интернет-сервиса.

Они выразили надежду на то, что смогут получить больше информации и выяснить причины и обстоятельства блокировки с началом рабочего дня офиса американской компании-регистратора. Также обратились с просьбой за помощью к чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой.

"Нам досадно, что миллионы украинских пользователей, которые каждый день читают новости на портале ukr.net и пользуются почтой @ukr.net, не могут этого сделать сейчас. Мы делаем все возможное, чтобы восстановиться. В этом нам помогают многие неравнодушные люди. Мы уверены – эти сложности временные, и вскоре почта и новостная лента на портале будут снова работать", – говорится в сообщении.

Добавим, что Ukr.net – один из самых популярных новостных интернет-сервисов Украины, он входит в десять самых посещаемых сайтов украинского сегмента сети.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 марта украинцы жаловались на проблемы с использованием приложения Дія. В его работе возникло сражение, которое длилось недолго.

К вечеру вторника фиксировались сбои в работе соцсетей Facebook и Instagram. Некоторых пользователей просто "выбросило" из аккаунтов и не пустило обратно.

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