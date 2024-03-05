В Украине наблюдается сбой в работе Facebook и Instagram: первые подробности

К вечеру вторника, 5 марта, пользователи сети пожаловались на сбои в работе соцсетей Facebook и Instagram. Их просто выбросило из аккаунтов и не пустило обратно.

Причины сбоя пока неизвестны. Однако данные сайта Downdetector указывают на то, что проблема глобальна.

Пользователи в США также сообщили о неисправностях работы Meta и отсутствии доступа к личным аккаунтам. Аналогичная ситуация и в других странах.

Согласно данным сайта, другие популярные во всем мире сервисы, как Х(Twitter), Google, WhatsApp, ТикТок и другие тоже перестали работать. Неисправности фиксируются даже в работе американских мобильных операторов.

Спикер Meta Энди Стоун сообщил в соцсети Х, что проблемы с Facebook и Instagram действительно есть. В компании работают над устранением проблем, однако о причинах пока не сообщают.

Американские СМИ отметили, что масштабный сбой происходит в "супервторник" – это самый большой день голосования на праймериз, то есть внутрипартийных выборах, где партии определяются со своими кандидатами в президенты США.

СМИ напомнили, что подобный сбой в Meta произошел в 2021 году, тогда проблемы с доступом на несколько часов были у Facebook, Instagram и WhatsApp, их объяснили проблемами с конфигурацией.

Около 18:30 Facebook возобновил работу.

Напомним, 27 февраля в России произошло несколько массовых сбоев в работе популярных социальных медиаплатформ. Россияне жаловались на временные проблемы с доступом к Telegram, YouTube, "ВКонтакте" (ВКонтакте), Viber, WhatsApp и Zoom.

В то же время, по данным российских источников, во время этого сбоя россияне имели доступ к некоторым заблокированным на территории РФ социальным сетям, в частности Instagram, Facebook и Twitter.

В ISW отметили, что сбой был связан с попытками российских властей ввести тотальную цензуру и создать "суверенный Интернет".

Как сообщал OBOZ.UA, 18 февраля произошел масштабный сбой в работе мессенджера Telegram. Украинцы жаловались, что не удается отправлять сообщения.