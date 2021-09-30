В приложении "Монобанк" произошел масштабный сбой: что не работает

В приложении цифрового украинского банка "Монобанк" вечером в четверг, 30 сентября, произошел масштабный сбой. Перестали работать сразу несколько функций: пользователи временно не могут переводить деньги и воспользоваться кредитными средствами.

Команда "Монобанка" извинилась за временные неудобства и пообещала исправить все в ближайшее время. Соответствующее сообщение показывалось при запуске приложения на смартфоне, передает OBOZREVATEL.

Уточним: в пользователей указанного банка также может некорректно отображаться выписка. К примеру, последние платежи, которые прошли успешно, могут не показываться в информации об операциях с картой.

В "Монобанке" подчеркнули, что такие переводы не нужно повторять.

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Также при попытке зайти в раздел "Кредиты" вылетает ошибка. "Сервис перегружено. Попробуйте, пожалуйста, позже", – сказано в сообщении о сбое.

В компании не уточнили, что именно стало причиной таких ошибок и сколько времени будет потрачено на технические работы.

Напомним, что недавно "Монобанк" анонсировал запуск услуги онлайн-платежей. Сделать акцент решили на оплате с помощью QR-кодов, которые предлагают клеить на любые товары, а в случае предоставления услуг – просто размещать на кассе. Ожидается, что уже в октябре 2021 года новая услуга станет доступной для бизнеса.

Как писал OBOZREVATEL, ранее сооснователь компании Олег Гороховский рассказал о скрытых функциях "Монобанка". Поясним, что некоторые опции банк специально не делает явными, чтобы приложение по-прежнему сохраняло легкость, "не шумело" и казалось простым.