В Monobank есть скрытые функции: где их искать и как пользоваться

В Monobank появляются новые функции, которые нужны относительно небольшому проценту клиентов. Однако банк не делает их явными для того, чтобы приложение по-прежнему сохраняло легкость, "не шумело" и казалось простым.

Одной из таких функций является возможность скопировать номер карты в буфер обмена, если в приложении прижать ее номер. Об этом на Facebook сообщил сооснователь Monobank Олег Гороховский.

Также для клиентов доступные и другие функции:

Режим "инкогнито" позволяет зайти в приложение в режиме, когда скрыты все чувствительные данные. Включается двойным тапом на баланс или долгим тапом на иконку при входе в приложение. Кроме того, если нажать на сумму баланса в деталях транзакции, она скрывается.

Видео дня

Если потрясти телефоном, то появится поиск того, кто поблизости и если он тоже потрясет телефоном вы увидите друг друга и можете сделать перевод, не выясняя номер карты. Это называется "Shake to Pay".

Перевод из контактной книги. Если у получателя больше одной карты mono, то зажав его долгим тапом при переводе вы увидите список карт и можете выбрать ту, на которую хотите перевести деньги.

Если карта получателя и отправителя в разных валютах, вы можете выбрать в эквиваленте какой валюты вы хотите отправить платеж – карты получателя или отправителя. Просто нажмите значок валюты при создании платежа и он поменяется.

Если потянуть за край выписки сверху вниз вылетит ракета и таким образом можно принудительно обновить баланс это называется "pull-to-refresh", а если вы нажмете на летящую ракету пока она не покинула пределы экрана начнется игра "Space Invader".

Если долго прижимать картинку созданной "Банки" начнется игра "Кот-сосиска", в которой нужно есть украинские банки и можно подавиться, если съесть НБУ.

Если карту поднести к андроид-смартфону с NFC и немного подержать, приложение откроется в режиме перевода на эту карту.

Если нажать на курсы валют в разделе "Ещё" приложение покажет вам больше курсов. Когда вы находитесь не в еврозоне или США один из курсов вверху приложение заменит на курсы той страны, в которой вы находитесь.

Напомним, клиенты Monobank жалуются на пропажу денег. В частности, средства исчезают с карт и депозитов украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее клиент ПриватБанка пожаловался, что с его карты в течение недели списывались сотни гривен. Никаких покупок при этом он не совершал.