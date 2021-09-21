QR-коды будут "лепить" на все: Monobank объявил о новой услуге

Украинский Monobank объявил о запуске услуги онлайн-платежей. Сделать акцент решили на оплате с помощью QR-кодов. Их предлагают клеить на любые товары, а в случае предоставления услуг – просто размещать на кассе.

Бизнес сможет воспользоваться новой услугой уже в октябре 2021 года, если оставит предзаказ заранее. Об этом сообщил сооснователь Monobank Олег Гороховский на странице в Facebook. Платежные терминалы использоваться не будут.

"Никаких железяк – оплата наведением на QR и потом как у железяки. QR можно лепить на кассу, на каждый товар, в онлайн, в оффлайн", – объяснил Гороховский.

В случае удачного запуска услуги Mononank теоретически может составить конкуренцию сервисам LiqPay, WayForPay и другим системам онлайн-платежей. Для запуска новой услуги банк сотрудничает с компанией Fintech Band, которая разрабатывает систему эквайринга (приема платежей).

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После запуска онлайн-платежей появится функция Buy Now Pay Later. По словам Гороховского, она предназначена для замены кредитов и будет включать или отсрочку оплаты на 30 дней, или платеж четырьмя частями.

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