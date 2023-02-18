В мире появилась мода на 'тупые' телефоны: что это такое и почему подростки бегут от смартфонов

В странах Запада в моду возвращаются "тупые" телефоны, с помощью которых люди пытаются слезть с зависимости от соцсетей и разгрузить мозг. Среди прочих, в моду возвращают и старые кнопочные телефоны Nokia, которые были чрезвычайно популярны в свое время.

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Как пишет The Sun, пользуясь старыми телефонами поколение Z (так называемые зуммеры) смогло несколько лучше понять, каким был мир и социальные коммуникации до того, как вся жизнь людей попала в соцсети.

Отказ от смартфонов в пользу кнопочных телефонов, в которых соцсети отсутствуют как явление, помог подросткам не испытывать так называемый синдром FOMO (с английского fear of missing out – страх что-то пропустить) и не попадать в так называемый "обреченный скроллинг", когда люди тратят часы просто на пролистывание ленты соцсетей.

Это своеобразное движение стало ответом на влияние смартфонов и социальных сетей на психическое здоровье пользователей.

Эксперты называют отказ от смартфонов "дофаминовой диетой", поскольку отказ от соцсетей помогает искать счастье в реальной жизни, а не провоцировать выработку дофамина, называемого гормоном счастья, через просмотр соцсетей или игры.

Отказ от смартфонов также позволяет присутствовать в "реальном мире".

Тренд на "тупые" телефоны, как это ни парадоксально, уже появился и в соцсетях, где пользователи рассказывают о своем опыте пользования старомодными гаджетами. В частности, 18-летняя пользовательница TikTok @skzzolno Сэмми Палаццоло рассказала, что она и ее друзья перешли на телефоны-раскладушки, которыми пользуются, когда идут в бары и клубы. Благодаря таким телефонам они могут только совершать звонки друг другу, а не постить в соцсетях.

До того, как Палаццоло сменила телефон, она заметила, что ее вечера в университетском городке часто заканчивались слезами из-за нежелательного поста в социальных сетях или смс от бывшего парня.

"Первопричиной тому были наши телефоны", – уверена девушка.

Она также заметила, что благодаря странному телефону в руках с ней начали знакомиться другие подростки, которым тоже интересны подобные гаджеты.

Еще одно преимущество "тупых" телефонов – их цена. Как уточняет CNN, некоторые из таких устройств можно приобрести в США всего за 20 долларов в крупных розничных сетях, таких как Walmart и Amazon.

Актриса Дав Кэмерон, получившая популярность благодаря шоу на канале Disney, недавно рассказала, что перешла на телефон-раскладушку, осознав, что проводит слишком много времени у смартфона, а просмотр соцсетей оказывает на нее "очень плохое" влияние.

"Я нашла маленький раскладной телефон в стиле 90-х, как в фильме "Матрица". У меня есть отдельный номер для него, он очень дешевый и, наверное, очень паршивый", – рассказала Кэмерон.

Актриса отметила, что отключилась от соцсетей, потому что ее присутствие в социальных сетях "вводит в заблуждение". Психологи же отмечают, что такое ощущение широко распространено среди представителей поколения Z, и его влияние связывают с подростковым кризисом психического здоровья.

В частности, эксперты отмечают, что с 2012 года, когда смартфоны и соцсети стали более распространены и доступны, увеличился уровень депрессии среди подростков. По данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, с 2004 по 2019 уровень подростковой депрессии почти удвоился.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как отучиться часами залипать в соцсетях и научиться жить без телефона.

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