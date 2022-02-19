В марте ракета на скорости 2,6 км/сек врежется в Луну: профессор объяснил, чего ожидать

Не часто можно наблюдать появление нового кратера на Луне, но уже 4 марта может быть зафиксировано подобное явление. По прогнозам, именно в этот день на поверхность спутника Земли должна упасть ракета.

О версиях происхождения этого космического объекта и возможных последствиях столкновения рассказал изданию Live Science профессор планетарных геонаук Дэвид Ротери. Стоит отметить, что изначально считалось, что это ракета Falcon 9, принадлежащая Space X Илона Маска, которая была запущена еще в 2015 году. Ее использовали для транспортировки зонда NASA Climate Observatory (DSCOVR) на расстояние 1,5 млн км от Земли.

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Однако верхняя ступень ракеты не смогла набрать достаточную скорость, чтобы выйти на независимую орбиту вокруг Солнца, поэтому и осталась дрейфовать в космосе. Это вполне нормальная практика, ведь впоследствии она вошла бы в атмосферу Земли и сгорела.

Однако траекторию 14-метрового космического тела было трудно предсказать, ведь на него действовали одновременно гравитационные поля Земли, Луны и Солнца. После 7 лет пребывания на околоземной орбите, направление движения ракеты изменилось. Теперь, по прогнозам ученых, объект направляется на Луну со скоростью 2,6 км/сек. Столкновение с поверхностью образует кратер диаметром около 20 метров.

Впоследствии оказалось, что это может быть совсем не ракета Falcon 9. Как сообщило CNN, теперь в NASA считают, что на самом деле космический объект, летящий на Луну – это китайский ракетоноситель Long March 3C. Эту ракету еще в 2014 году использовали для отправки беспилотного космического корабля на орбиту Луны.

"Анализ, проведенный Центром исследований околоземных объектов Лаборатории реактивного движения NASA, показывает, что объект, который, как ожидается, врежется в обратную сторону Луны 4 марта, вероятно, является китайским ракетным ускорителем Chang'e 5-T1, запущенным в 2014 году", – говорится в заявлении NASA.

Независимый исследователь, сосредоточенный на орбитальной динамике и разработчик астрономического программного обеспечения Билл Грей, который в 2015 году идентифицировал ракету как Falcon 9, признал ошибку после общения с Джоном Джорджини из Лаборатории реактивного движения NASA.

"Джон отметил, что система Horizons компании JPL показала, что траектория космического аппарата DSCOVR не проходит особенно близко к Луне. Было бы немного странно, если бы вторая ступень прошла мимо Луны, в то время как DSCOVR находился в другой части неба. Всегда есть некоторое раздельное расстояние, но оно было подозрительно большим", – признал Грей.

Ожидается, что ступень ракеты столкнется с Луной в 14.26 по киевскому времени 4 марта, но место столкновения расположено на обратной стороне спутника Земли, поэтому ученые не смогут наблюдать за этим процессом. Вероятно, что ракета разлетится на обломки после падения и образует кратер, размером до 20 метров.

Новость о падении ракеты на Луну сразу вызвала возмущение в соцсетях. Пользователи считают, что по причине человеческой безответственности поверхность спутника Земли разрушается и загрязняется.

Однако специалисты заявляют, что подобные заявления безосновательны, ведь у спутника Земли нет атмосферы, которая его защищает и поверхность космического тела уже насчитывает около полумиллиарда кратеров диаметром от 10 метров. К тому же ракета экологически чиста, поэтому ученые успокаивают, что волноваться не стоит.

Однако возникает другая проблема – биологическое загрязнение. Занесенные человеком микробы и бактерии в будущем могут быть ошибочно восприняты за признаки существования жизни на Луне. Большинство стран подписали протоколы планетарной защиты COSPAR, направленные на минимизацию риска переноса биологического загрязнения с Земли на другое космическое тело.

Дело в том, что Falcon 9, как и китайская ракета, не были стерильными, хотя и не имели биологического груза. Однако, учитывая то, что от запуска ракеты прошло уже 7 лет, что минимизирует риск загрязнения Луны, специалисты отмечают, что человечество должно предотвращать подобные случаи.

Ярким примером нарушения COSPAR можно назвать инцидент, произошедший с израильским лунным аппаратом Beresheet в 2019 году. Он разбился на поверхности спутника Земли, а на его борту были образцы ДНК и тысячи тихоходов – организмов в полмиллиметра длиной, которые способны выживать в вакууме, хотя и не в активном состоянии.

Остается вероятность, что находившиеся в их внутренностях микробы разбросаны на месте падения. Шанс того, что они окажутся в месте с достаточным количеством воды, чтобы возродиться, – достаточно мал, но риск все же остается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили возможное объяснение одной из главных загадок американской миссии "Аполлон". Некоторые из образцов лунных пород образовались внутри мощного магнитного поля, которого спутник Земли иметь не мог.